Сборная России завоевала шесть медалей в десятый день Олимпиады в Токио

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По итогам десятого соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио сборная России завоевала шесть наград.
Сборная России завоевала шесть медалей в десятый день Олимпиады в Токио
  • РИА Новости

Сергей Каменский завоевал серебро ОИ в стрельбе из винтовки из трёх положений.

Денис Аблязин стал серебряным призёром соревнований по спортивной гимнастике в опорном прыжке.

Ангелина Мельникова завоевала бронзу Олимпиады в Токио в соревнованиях по спортивной гимнастике в вольных упражнениях.

Россиянки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова стали бронзовыми призёрками Игр в соревнованиях по велотреку в командном спринте.

Бронзовые награды в греко-римской борьбе завоевали Сергей Семёнов (весовая категория до 130 кг) и Сергей Емелин (до 60 кг).

Ранее были определены соперницы российских гандболисток в четвертьфинале ОИ в Токио.

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