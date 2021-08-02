Каменский завоевал серебро ОИ в стрельбе из винтовки из трёх положений

Россиянин Сергей Каменский завоевал серебряную медаль турнира по стрельбе из винтовки из трёх положений с дистанции 50 м на летних Олимпийских играх в Токио.

В финале россиянин набрал 464,2 очка и занял второе место.

Золотую медаль выиграл Чжан Чанхун из Китая с результатом 466,00.

Отметим, что результат Чанхуна является мировым рекордом.

На Олимпийских играх в Токио Каменский также завоевал бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в миксте вместе с Юлией Каримовой.

Ранее сообщалось, что Каменский с первого места вышел в финал ОИ в стрельбе из винтовки из трёх положений.