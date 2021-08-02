Каменский завоевал серебро ОИ в стрельбе из винтовки из трёх положений
- РИА Новости
В финале россиянин набрал 464,2 очка и занял второе место.
Золотую медаль выиграл Чжан Чанхун из Китая с результатом 466,00.
Отметим, что результат Чанхуна является мировым рекордом.
На Олимпийских играх в Токио Каменский также завоевал бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в миксте вместе с Юлией Каримовой.
Ранее сообщалось, что Каменский с первого места вышел в финал ОИ в стрельбе из винтовки из трёх положений.