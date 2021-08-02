Бывший член ОКР объяснил, почему могли прекратиться гонения на Россию со стороны WADA

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Бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев поделился мнением о том, почему гонения на Россию со стороны WADA неожиданно прекратились.
Бывший член ОКР объяснил, почему могли прекратиться гонения на Россию со стороны WADA
  • AFP

«Думаю, это временная пауза, не более того. Скорее всего, люди просто договорились, что сейчас никому не с руки разрушать олимпийское движение, поскольку ничего другого взамен нет.

Помните июньскую встречу в Швейцарии нашего президента с Джо Байденом? Все хотели какой-то немедленной конкретики — что именно решили, по каким вопросам. А в большой политике — в такой тонкой, многослойной, многоплановой — отношения и договорённости строятся по-другому. Мы увидели, например, что после этой встречи изменилось отношение к «Северному потоку», стало более лояльным. Пошли тенденции на смягчение одного, другого, третьего, четвёртого. Так и в спорте. Могла просто последовать команда: «Ребята, перестаньте жупить Россию», — сказал Сысоев RT.

Ранее он поделился мнением, зачем США понадобилось переуступать право на проведение Олимпийских игр 2024 года Франции.

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