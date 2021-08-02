Бывший член ОКР объяснил, почему могли прекратиться гонения на Россию со стороны WADA

Бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев поделился мнением о том, почему гонения на Россию со стороны WADA неожиданно прекратились.

«Думаю, это временная пауза, не более того. Скорее всего, люди просто договорились, что сейчас никому не с руки разрушать олимпийское движение, поскольку ничего другого взамен нет.

Помните июньскую встречу в Швейцарии нашего президента с Джо Байденом? Все хотели какой-то немедленной конкретики — что именно решили, по каким вопросам. А в большой политике — в такой тонкой, многослойной, многоплановой — отношения и договорённости строятся по-другому. Мы увидели, например, что после этой встречи изменилось отношение к «Северному потоку», стало более лояльным. Пошли тенденции на смягчение одного, другого, третьего, четвёртого. Так и в спорте. Могла просто последовать команда: «Ребята, перестаньте жупить Россию», — сказал Сысоев RT.

Ранее он поделился мнением, зачем США понадобилось переуступать право на проведение Олимпийских игр 2024 года Франции.