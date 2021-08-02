Кавалер Олимпийского ордена: в сенате США показывают WADA, кто в доме хозяин

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Бывший председатель Комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев поделился мнением о том, зачем США понадобилось переуступать право на проведение Олимпийских игр 2024 года Франции.
Кавалер Олимпийского ордена: в сенате США показывают WADA, кто в доме хозяин
  • AFP

«Мне кажется, они таким образом просто играют с Европой, получая при этом «отступные». Показывают, кто на самом деле владеет «контрольным пакетом». Точно так же сейчас выстраиваются отношения с WADA. В сенате США открыто заявляют: «Нам выделено $2,9 млрд, которые мы должны передать в WADA, но мы собираемся сначала перевести половину этой суммы и посмотреть, как будет идти реорганизация агентства». То есть снова показывают, кто в доме хозяин: «Будет устраивать, как идёт реорганизация, —  дадим деньги, не будет устраивать — не дадим», — сказал Сысоев RT.

Ранее он вспомнил, как США уступили право проведения Игр-2016 Бразилии после визита Мишель Обамы.

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