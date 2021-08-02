Сысоев вспомнил, как США уступили право проведения Игр-2016 Бразилии после визита Мишель Обамы
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«Именно. И смотрите, что начало происходить: накануне сессии МОК в Дании, где за право проведения ОИ-2016 боролись США и Бразилия, состоялся разговор тогдашнего президента США Барака Обамы с Жаком Рогге. На сессию приехала мадам Обама, и все были просто уверены, что американцы получат эту Олимпиаду. А они уступили бразильцам. И на трибуне президент страны Луис Инасиу Лула да Силва чуть ли не в ножки им кланялся.
А в США рассудили просто: с Бразилией, где сосредоточены большой американский бизнес и серьёзные капиталы, на тот момент у них были сложные отношения, натянутые. Для того чтобы более свободно владеть этим миром, нужно было бросить латиноамериканцам какую-то кость. Кстати, экономически американцы от этого решения только выиграли: расходовать деньги и человеческие ресурсы на приём Игр в США было бы гораздо менее выгодно, чем пустить в оборот свои средства и получить выгоду за ОИ в Бразилии», — сказал Сысоев RT.
Ранее бывший член ОКР заявил, что МОК невольно поощряет легальный механизм коррупции.