Сысоев вспомнил, как США уступили право проведения Игр-2016 Бразилии после визита Мишель Обамы

Бывший председатель Комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев вспомнил, как США уступили право проведения летних Олимпийских игр 2016 года Бразилии после визита Мишель Обамы.

«Именно. И смотрите, что начало происходить: накануне сессии МОК в Дании, где за право проведения ОИ-2016 боролись США и Бразилия, состоялся разговор тогдашнего президента США Барака Обамы с Жаком Рогге. На сессию приехала мадам Обама, и все были просто уверены, что американцы получат эту Олимпиаду. А они уступили бразильцам. И на трибуне президент страны Луис Инасиу Лула да Силва чуть ли не в ножки им кланялся.

А в США рассудили просто: с Бразилией, где сосредоточены большой американский бизнес и серьёзные капиталы, на тот момент у них были сложные отношения, натянутые. Для того чтобы более свободно владеть этим миром, нужно было бросить латиноамериканцам какую-то кость. Кстати, экономически американцы от этого решения только выиграли: расходовать деньги и человеческие ресурсы на приём Игр в США было бы гораздо менее выгодно, чем пустить в оборот свои средства и получить выгоду за ОИ в Бразилии», — сказал Сысоев RT.

Ранее бывший член ОКР заявил, что МОК невольно поощряет легальный механизм коррупции.