Бывший член ОКР считает, что МОК невольно поощряет легальный механизм коррупции

Бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев объяснил, почему летние Олимпийские игры в Токио называют самыми странными из всех.

«Начинать нужно с того, что попытки совершенствования всего движения начались давно. До какого-то момента оно было достаточно паритетным: с одной стороны — социалистический лагерь, с другой — капиталистический. А вот потом на Игры допустили профессионалов — и в спорт пришли большие инвестиции. Я говорю об Олимпиаде в Сеуле, где впервые было продемонстрировано мощное участие мирового экономического потенциала. Тогда же стало понятно, что Игры превращаются в очень выгодное мероприятие с точки зрения бизнеса. Ну а потом по мере течения времени именно он стал формировать программу соревнований, форму их проведения. Если телевизионные рейтинги показывают, что один вид спорта продаётся дороже, нежели другой, его и будут показывать.

Ничего не поделаешь — на сегодняшний день олимпийское движение экономически обеспечивает Запад, а не мы: большая часть инвестиций идёт именно с той стороны. Это естественно. Оттуда, где развита экономика, легче черпать. Но я бы говорил не о деталях, а о ситуации в целом. МОК сейчас представляет собой огромный мировой концерн, который по числу стран-участников опережает ООН. Нет второй такой организации в мире, которая имела бы столь мощное влияние на политику, на правительства и вообще на социум. Особенно в тех странах, где точечно проводятся ОИ. Изменилась и сама система выборов олимпийских столиц. В МОК поняли: если проводить их тайным голосованием с поездками комиссий и прочим, это не что иное, как невольное поощрение легального механизма коррупции», — сказал Сысоев RT.

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