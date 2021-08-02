Бывший член ОКР считает, что МОК невольно поощряет легальный механизм коррупции

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Бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев объяснил, почему летние Олимпийские игры в Токио называют самыми странными из всех.
Бывший член ОКР считает, что МОК невольно поощряет легальный механизм коррупции
  • РИА Новости

«Начинать нужно с того, что попытки совершенствования всего движения начались давно. До какого-то момента оно было достаточно паритетным: с одной стороны — социалистический лагерь, с другой — капиталистический. А вот потом на Игры допустили профессионалов — и в спорт пришли большие инвестиции. Я говорю об Олимпиаде в Сеуле, где впервые было продемонстрировано мощное участие мирового экономического потенциала. Тогда же стало понятно, что Игры превращаются в очень выгодное мероприятие с точки зрения бизнеса. Ну а потом по мере течения времени именно он стал формировать программу соревнований, форму их проведения. Если телевизионные рейтинги показывают, что один вид спорта продаётся дороже, нежели другой, его и будут показывать.

Ничего не поделаешь — на сегодняшний день олимпийское движение экономически обеспечивает Запад, а не мы: большая часть инвестиций идёт именно с той стороны. Это естественно. Оттуда, где развита экономика, легче черпать. Но я бы говорил не о деталях, а о ситуации в целом. МОК сейчас представляет собой огромный мировой концерн, который по числу стран-участников опережает ООН. Нет второй такой организации в мире, которая имела бы столь мощное влияние на политику, на правительства и вообще на социум. Особенно в тех странах, где точечно проводятся ОИ. Изменилась и сама система выборов олимпийских столиц. В МОК поняли: если проводить их тайным голосованием с поездками комиссий и прочим, это не что иное, как невольное поощрение легального механизма коррупции», — сказал Сысоев RT.

Ранее в МИД Польши заявили о получении Тимановской гуманитарной визы.

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