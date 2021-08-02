В МИД Польши заявили о получении Тимановской гуманитарной визы
- ©Instagram Кристины Тимановской
Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.
«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу», — написал он.
По словам дипломата, в Польше сделают всё возможное для того, чтобы помочь Тимановской продолжить спортивную карьеру.
Ранее муж Тимановской Арсений Зданевич сообщил об отъезде из Белоруссии на Украину после скандала на летних Олимпийских играх в Токио.
Подробнее о ситуации — в материале RT.