Муж легкоатлетки Тимановской покинул Белоруссию после скандала на ОИ в Токио

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Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсений Зданевич сообщил об отъезде из Белоруссии на Украину после скандала на летних Олимпийских играх в Токио.
Муж легкоатлетки Тимановской покинул Белоруссию после скандала на ОИ в Токио
  • Reuters

«Я действительно покинул Белоруссию. Лечу в Киев, но подробной информации не предоставлю», — цитирует Зданевича «Спорт-Экспресс».

Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка заявила, что просит помощи у Международного олимпийского комитета, поскольку её пытаются вывезти из Токио без её согласия.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.

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