Муж легкоатлетки Тимановской покинул Белоруссию после скандала на ОИ в Токио
- Reuters
«Я действительно покинул Белоруссию. Лечу в Киев, но подробной информации не предоставлю», — цитирует Зданевича «Спорт-Экспресс».
Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка заявила, что просит помощи у Международного олимпийского комитета, поскольку её пытаются вывезти из Токио без её согласия.
Ранее сообщалось, что легкоатлетка Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.