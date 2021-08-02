Муж легкоатлетки Тимановской покинул Белоруссию после скандала на ОИ в Токио

Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсений Зданевич сообщил об отъезде из Белоруссии на Украину после скандала на летних Олимпийских играх в Токио.

«Я действительно покинул Белоруссию. Лечу в Киев, но подробной информации не предоставлю», — цитирует Зданевича «Спорт-Экспресс».

Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка заявила, что просит помощи у Международного олимпийского комитета, поскольку её пытаются вывезти из Токио без её согласия.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.