Sky News: легкоатлетка Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прибыла в польское посольство в Токио.

«Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио после того, как отказалась садиться на рейс в Минск», — говорится в сообщении телеканала Sky News.

Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка заявила, что просит помощи у Международного олимпийского комитета, поскольку её пытаются вывезти из Токио без её согласия.

Ранее сообщалось, что Польша предложила легкоатлетке Тимановской гуманитарную визу.