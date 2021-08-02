Sky News: легкоатлетка Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прибыла в польское посольство в Токио.
Sky News: легкоатлетка Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио
  • Reuters

«Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио после того, как отказалась садиться на рейс в Минск», — говорится в сообщении телеканала Sky News.

Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка заявила, что просит помощи у Международного олимпийского комитета, поскольку её пытаются вывезти из Токио без её согласия.

Ранее сообщалось, что Польша предложила легкоатлетке Тимановской гуманитарную визу.

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