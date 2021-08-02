Польша предложила легкоатлетке Тимановской гуманитарную визу

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Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что страна предложила белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской гуманитарную визу.
Польша предложила легкоатлетке Тимановской гуманитарную визу
  • Reuters

«Польша готова помочь Тимановской, которой было приказано вернуться из Токио в Минск. Кристине предложили гуманитарную визу, и она может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если того пожелает», — написал Пшидач на своей странице в Twitter.

Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка заявила, что просит помощи у Международного олимпийского комитета, поскольку её пытаются вывезти из Токио без её согласия.

Ранее правительство Японии подтвердило, что Тимановская находится в безопасности.

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