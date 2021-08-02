Польша предложила легкоатлетке Тимановской гуманитарную визу

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что страна предложила белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской гуманитарную визу.

«Польша готова помочь Тимановской, которой было приказано вернуться из Токио в Минск. Кристине предложили гуманитарную визу, и она может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если того пожелает», — написал Пшидач на своей странице в Twitter.

Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка заявила, что просит помощи у Международного олимпийского комитета, поскольку её пытаются вывезти из Токио без её согласия.

Ранее правительство Японии подтвердило, что Тимановская находится в безопасности.