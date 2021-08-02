Правительство Японии подтвердило, что Тимановская находится в безопасности

Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като подтвердил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская находится в безопасности.

«Нам известно, что 1 августа легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская заявила о желании просить убежища. В настоящее время организационный комитет Олимпийских игр в Токио и Международный олимпийский комитет выясняют её намерения. По состоянию на этот час Тимановская заручилась поддержкой соответствующих организаций и сейчас находится в безопасности», — приводит слова Като РИА Новости.

Он отметил, что спортсменка в ближайшее время проведёт беседы с соответствующими организациями, а правительство Японии взаимодействует с заинтересованными сторонами.

24-летняя Тимановская в соцсетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее она заявила, что просит помощи у МОК, поскольку её пытаются вывезти из Японии без её согласия.

Ранее Светлана Хоркина высказалась о ситуации с Тимановской.