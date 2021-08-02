Хоркина считает, что нужно разбираться в правдивости слов легкоатлетки Тимановской

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая пожаловалась на попытку насильственной депортации из Токио в Минск.

«Ну и пусть остаётся где хочет. Она свободный человек. В правдивости слов белорусской атлетки нужно разбираться. Мало ли что там произошло? Если её под охраной везут, как она могла видео выложить? Это настораживает. Если бы на неё так давили, то, наверное, всё бы отобрали», — приводит слова Хоркиной «Говорит Москва».

По её мнению, необходимо проверять данную информацию, а не раздувать скандал. Она также подчеркнула, что знакома с руководителем Национального олимпийского комитета Белоруссии и у неё нет сомнений в его профессионализме.

«Там потрясающая организация, всегда всё чётко. Там такое уважение к спортсменам, такое внимание. Если не уверена, что сможет справиться, какого чёрта села на самолёт Минск — Токио? Значит, у неё в голове уже был план сделать какой-то скандал?» — добавила Хоркина.

24-летняя Тимановская в соцсетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее она заявила, что просит помощи у МОК, поскольку её пытаются вывезти из Японии без её согласия.

Ранее в МОК высказались о возможных санкциях к НОК Белоруссии по делу Тимановской.