Хоркина считает, что нужно разбираться в правдивости слов легкоатлетки Тимановской

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая пожаловалась на попытку насильственной депортации из Токио в Минск.
Хоркина считает, что нужно разбираться в правдивости слов легкоатлетки Тимановской
  • © REUTERS/Aleksandra Szmigiel

«Ну и пусть остаётся где хочет. Она свободный человек. В правдивости слов белорусской атлетки нужно разбираться. Мало ли что там произошло? Если её под охраной везут, как она могла видео выложить? Это настораживает. Если бы на неё так давили, то, наверное, всё бы отобрали», — приводит слова Хоркиной «Говорит Москва».

По её мнению, необходимо проверять данную информацию, а не раздувать скандал. Она также подчеркнула, что знакома с руководителем Национального олимпийского комитета Белоруссии и у неё нет сомнений в его профессионализме.

«Там потрясающая организация, всегда всё чётко. Там такое уважение к спортсменам, такое внимание. Если не уверена, что сможет справиться, какого чёрта села на самолёт Минск — Токио? Значит, у неё в голове уже был план сделать какой-то скандал?» — добавила Хоркина.

24-летняя Тимановская в соцсетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее она заявила, что просит помощи у МОК, поскольку её пытаются вывезти из Японии без её согласия.

Ранее в МОК высказались о возможных санкциях к НОК Белоруссии по делу Тимановской.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить