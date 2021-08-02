В МОК высказались о возможных санкциях к НОК Белоруссии по делу Тимановской

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на вопрос по поводу возможных санкций к Национальному олимпийскому комитету (НОК) Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

По его словам, задача МОК на данный момент — убедиться, что со спортсменкой всё хорошо, а также понять всю картину происходящего.

«Если в этом деле есть криминальный оттенок, то это дело полиции. Мы запросили их предоставить нам полный отчёт, и после его получения мы начнём изучать этот вопрос на предмет того, должны ли быть приняты какие-нибудь действия. Как вы можете видеть, за последний год мы приняли множество решений в отношении НОК Белоруссии. Так что нам надо посмотреть, что они скажут, до каких-либо действий», — цитирует Адамса ТАСС.

24-летняя Тимановская в соцсетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 х 400 м. Позднее она заявила, что просит помощи у МОК, поскольку её пытаются вывезти из Японии без её согласия.

Ранее в МОК сообщили, что легкоатлетка Тимановская провела ночь в отеле аэропорта в Токио.