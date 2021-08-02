В МОК сообщили, что легкоатлетка Тимановская провела ночь в отеле аэропорта в Токио
«Она провела ночь в отеле при аэропорте в безопасной и защищенной обстановке», — цитирует Адамса ТАСС.
При этом он подчеркнул, что в оргкомитете лично пообщались со спортсменкой и пообещали ей, что с ней продолжат контактировать по поводу возможных дальнейших действий.
24-летняя Тимановская в соцсетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 х 400 м. Позднее она заявила, что просит помощи у МОК, поскольку её пытаются вывезти из Японии без её согласия.
Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поддержала Тимановскую.