В МОК сообщили, что легкоатлетка Тимановская провела ночь в отеле аэропорта в Токио

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, где провела ночь белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая пожаловалась на попытку насильственной депортации из Токио в Минск.

«Она провела ночь в отеле при аэропорте в безопасной и защищенной обстановке», — цитирует Адамса ТАСС.

При этом он подчеркнул, что в оргкомитете лично пообщались со спортсменкой и пообещали ей, что с ней продолжат контактировать по поводу возможных дальнейших действий.

24-летняя Тимановская в соцсетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 х 400 м. Позднее она заявила, что просит помощи у МОК, поскольку её пытаются вывезти из Японии без её согласия.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поддержала Тимановскую.