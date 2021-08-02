Тихановская поддержала белорусскую легкоатлетку Тимановскую

Бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская поддержала белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, которая пожаловалась на попытку насильственной депортации из Токио в Минск.

«Кристина Тимановская — не просто легкоатлетка, которую режим попытался похитить и насильно увезти из Токио в Беларусь. Кристина Тимановская — это доказательство того, что любой беларусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником, если найдёт в себе смелость заговорить», — написала Тихановская в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что ни один белорус не находится в безопасности, если покидает границы Белоруссии. Кроме того, Тихановская намерена предложить внести в санкционные списки всех причастных к попытке похищения Тимановской и усилить санкции ЕС и США.

«Мы настаиваем, что беларусские спортсмены — это гордость нашей страны, а не собственность режима», — добавила Тихановская.

24-летняя Тимановская в соцсетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 х 400 м. Позднее она заявила, что просит помощи у МОК, поскольку её пытаются вывезти из Японии без её согласия.

Ранее тренер сборной Белоруссии по лёгкой атлетике заявил, что Тимановская выделялась своим поведением.