Тренер сборной Белоруссии по лёгкой атлетике заявил, что Тимановская выделялась своим поведением

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Главный тренер сборной Белоруссии по лёгкой атлетике Юрий Моисевич назвал странным поведение бегуньи Кристины Тимановской, которая пожаловалась на попытку насильственной депортации из Токио в Минск.

«По её результатам было видно, что что-то с ней происходит. Обстановка здесь непростая: пандемия, мы каждый день сдаём анализы. Она выделялась своим поведением. Мы её знаем давно, было немножко странное… То она уединялась, не хотела общаться. Нам поступали такие сигналы, что что-то с девочкой творится. Мы уже говорили, что у нас непростая ситуация в эстафете сложилась. На собрании мы обсуждали это, все спортсмены понимали ситуацию, никаких вопросов не было. Но виделось, что что-то с ней не так. Это старт непростой и очень сложный, на виду всего мира. Было принято решение, чтобы её отправить домой с частью делегации, которая уезжала сегодня. Отправить домой, а потом спокойно оценить, разобраться, что происходит. К сожалению, получилось так, как получилось. Мы даже не ожидали! Но, сопоставив все эти моменты, мы понимаем, что, наверное, ею уже что-то планировалось», — приводит слова Моисевича by.tribuna.com со ссылкой на ОНТ.

24-летняя Тимановская в соцсетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 х 400 м. Позднее она заявила, что просит помощи у МОК, поскольку её пытаются вывезти из Японии без её согласия.

Ранее Польша предложила легкоатлетке Тимановской гуманитарную визу.

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