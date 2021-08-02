Тренер сборной Белоруссии по лёгкой атлетике заявил, что Тимановская выделялась своим поведением

Главный тренер сборной Белоруссии по лёгкой атлетике Юрий Моисевич назвал странным поведение бегуньи Кристины Тимановской, которая пожаловалась на попытку насильственной депортации из Токио в Минск.

«По её результатам было видно, что что-то с ней происходит. Обстановка здесь непростая: пандемия, мы каждый день сдаём анализы. Она выделялась своим поведением. Мы её знаем давно, было немножко странное… То она уединялась, не хотела общаться. Нам поступали такие сигналы, что что-то с девочкой творится. Мы уже говорили, что у нас непростая ситуация в эстафете сложилась. На собрании мы обсуждали это, все спортсмены понимали ситуацию, никаких вопросов не было. Но виделось, что что-то с ней не так. Это старт непростой и очень сложный, на виду всего мира. Было принято решение, чтобы её отправить домой с частью делегации, которая уезжала сегодня. Отправить домой, а потом спокойно оценить, разобраться, что происходит. К сожалению, получилось так, как получилось. Мы даже не ожидали! Но, сопоставив все эти моменты, мы понимаем, что, наверное, ею уже что-то планировалось», — приводит слова Моисевича by.tribuna.com со ссылкой на ОНТ.

24-летняя Тимановская в соцсетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 х 400 м. Позднее она заявила, что просит помощи у МОК, поскольку её пытаются вывезти из Японии без её согласия.

Ранее Польша предложила легкоатлетке Тимановской гуманитарную визу.