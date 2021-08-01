Польша предложила легкоатлетке Тимановской гуманитарную визу
«Польша готова помочь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской. Ей предложили гуманитарную визу, она может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если сама того пожелает», — написал Пшидач в своём Twitter.
После того как спортсменка раскритиковала руководство сборной Белоруссии за решение поставить её на эстафету 4 х 400 м на Олимпиаде, хотя она специализируется на более коротких отрезках, НОК Белоруссии отозвал заявку Кристины на участие в Олимпийских играх. Тимановская также сообщила, что представители сборной пытались без её согласия депортировать её из Токио в Минск.
Ранее BSSF обратился в CAS с требованием вернуть Тимановскую в заявку сборной Белоруссии.