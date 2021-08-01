Польша предложила легкоатлетке Тимановской гуманитарную визу

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил, что Польша готова предоставить политическое убежище белорусской бегунье Кристине Тимановской, которую насильно пытались вернуть на родину во время Олимпийских игр.

«Польша готова помочь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской. Ей предложили гуманитарную визу, она может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если сама того пожелает», — написал Пшидач в своём Twitter.

После того как спортсменка раскритиковала руководство сборной Белоруссии за решение поставить её на эстафету 4 х 400 м на Олимпиаде, хотя она специализируется на более коротких отрезках, НОК Белоруссии отозвал заявку Кристины на участие в Олимпийских играх. Тимановская также сообщила, что представители сборной пытались без её согласия депортировать её из Токио в Минск.

Ранее BSSF обратился в CAS с требованием вернуть Тимановскую в заявку сборной Белоруссии.