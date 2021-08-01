BSSF обратился в CAS с требованием вернуть Тимановскую в заявку сборной Белоруссии

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Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) направил в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) заявление об отмене решения об отстранении легкоатлетки Кристины Тимановской от участия в Олимпийских играх.
BSSF обратился в CAS с требованием вернуть Тимановскую в заявку сборной Белоруссии
  • © Reuters

Об этом сообщает Telegram-канал BSSF. Решение отзаявить спортсменку было принято тренерским штабом сборной Беларуси, а также вице-президентом НОК страны Дмитрием Довгалёнком.

Тимановская должна была выступить на дистанции 200 м. Уже в Японии бегунья оказалась включена в состав эстафеты 4 х 400 м. В своих соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, поскольку не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать в Белоруссию, отозвав заявку на участие в Играх. НОК Беларуси объяснил своё решение «эмоционально-психологическим состоянием» девушки. Сейчас Тимановская находится в безопасном месте, ситуация на контроле в МОК.

Ранее глава МИД Чехии предложил помощь легкоатлетке Тимановской.

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