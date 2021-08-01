Глава МИД Чехии предложил помощь легкоатлетке Тимановской

Глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек сообщил о готовности помочь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которую пытались принудительно отправить из Токио в Минск.

«Ситуацию вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской я считаю скандальной. Чехия готова ей помочь. Мы предлагаем ей визу к вступлению на нашу территорию, чтобы она смогла у нас обратиться за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово ей помочь», — написал Кулганек в своём Twitter.

Фонд спортивной солидарности Белоруссии заявил, что Тимановскую насильно депортируют из Токио, где она должна была выступить на Олимпийских играх на дистанции 200 м. Представители национальной сборной Беларуси в Токио уже отозвали заявку спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м, а также в эстафете 4 х 400 м.

Ранее в Фонде спортсолидарности Белоруссии выразили мнение, что легкоатлетке Тимановской грозила тюрьма в Минске.