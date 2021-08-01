В Фонде спортсолидарности Белоруссии считают, что легкоатлетке Тимановской грозила тюрьма в Минске

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Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин высказался о ситуации, с которой столкнулась легкоатлетка Кристина Тимановская.
В Фонде спортсолидарности Белоруссии считают, что легкоатлетке Тимановской грозила тюрьма в Минске
  • © Instagram Кристины Тимановской

«Причина попытки депортации заключалась исключительно в этой критике в соцсетях. Белорусский режим воспринимает подобное очень жёстко, любую критику пресекает на корню. Тимановскую начали активно поливать грязью на ТВ. Она поняла, что ей возвращаться в Белоруссию уже опасно, всё это может закончиться не просто её увольнением из национальной команды, а и отправкой в тюрьму. Свободы слова в Белоруссии нет ни в каких сферах, в том числе и в спортивной. Это тоталитарное государство. Сравнение нас с Северной Кореей — уже давно нешуточное», — приводит слова Опейкина «Газета.Ru».

Легкоатлетку пытались насильно депортировать на родину из Токио за критику в адрес руководства сборной Белоруссии. В настоящее время Тимановская находится с представителями власти в аэропорту Ханэда и сопровождается членами оргкомитета Игр в Токио — 2020. Ожидается, что спортсменка попросит политического убежища в Европе.

Ранее в МОК выступили с заявлением относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.

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