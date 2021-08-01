В МОК выступили с заявлением относительно ситуации белорусской легкоатлетки

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что взял под свой контроль ситуацию с попыткой насильственной депортации из Японии белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

«Сегодня вечером МОК и представители оргкомитета Токио-2020 напрямую поговорили с Кристиной Тимановской. Она сотрудничает с местными властями в аэропорту Ханэда. В настоящее время её сопровождает сотрудник оргкомитета «Токио-2020». Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности. В настоящее время МОК и «Токио-2020» продолжат переговоры с Кристиной Тимановской и властями, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни», — говорится в заявлении МОК на официальной странице в Twitter.

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио на дистанции 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4 х 400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась этим тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В результате её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. НОК Беларуси объяснил своё решение «эмоционально-психологическим состоянием» легкоатлетки.

Ранее легкоатлетка Тимановская призналась, что опасается тюремного заключения в Белоруссии.