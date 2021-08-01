Легкоатлетка Тимановская призналась, что опасается тюремного заключения в Белоруссии

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская объяснила, почему боится возвращаться на родину.
Легкоатлетка Тимановская призналась, что опасается тюремного заключения в Белоруссии
  • © Instagram Кристины Тимановской

«Я боюсь, что в Белоруссии меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я беспокоюсь о своей безопасности. Думаю, что в данный момент в Беларуси для меня небезопасно. Я ничего не сделала, при этом меня лишили права участвовать в беге на 200 м, захотели отправить домой. Кто мне помогает? Ребята из SOS.BY и Белорусский фонд спортивной солидарности подключили все свои возможности. Сейчас я нахожусь в полиции, а далее буду просить убежище. Шаг за шагом будем действовать. Я планирую покинуть Токио, однако не тем рейсом, которым меня хотели отправить. Сейчас я под защитой полиции», — сказала Тимановская «Трибуне».

Накануне спортсменка сказала, что на неё оказывалось давление и без её согласия представители НОК Белоруссии пытались вывезти её из Японии. Тимановская призвала МОК разобраться в ситуации.

Несколько дней назад в социальных сетях Кристина Тимановская возмутилась, что её поставили выступать в эстафете на 400 м, в то время как она собиралась бежать дистанции 100 и 200 м. Спортсменка выразила недовольство тем, что такое решение было принято без её участия. На эстафету её решили заявить вследствие того, что двух белорусских спринтерш не допустили к соревнованиям из-за недостатка допинг-проб.

Ранее белорусский легкоатлет Недосеков высказался о ситуации с Тимановской.

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