Белорусский легкоатлет Недосеков: считаю, что с Тимановской поступили правильно

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков высказался о ситуации, которая сложилась вокруг спринтерши Кристины Тимановской.

«Мне не нравится Тимановская. Она ведёт себя высокомерно по отношению к команде и руководству. Я считаю, что с ней поступили правильно. Она много говорит, но нужно и отвечать за свои слова», — цитирует Недосекова «Прессбол».

По сообщению пресс-службы НОК, спортсменка была отстранена от участия в Играх в связи с «эмоционально-психическим состоянием». В свою очередь, Тимановская, ранее раскритиковавшая спортивное начальство после её внезапного назначения на эстафету, попросила помощи у МОК, заявив, что её насильно пытаются вывезти в Минск.

Ранее НОК Белоруссии выступил с заявлением относительно ситуации с легкоатлеткой Тимановской.