Белорусский легкоатлет Недосеков: считаю, что с Тимановской поступили правильно

Короткая ссылка
Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков высказался о ситуации, которая сложилась вокруг спринтерши Кристины Тимановской.
Белорусский легкоатлет Недосеков: считаю, что с Тимановской поступили правильно
  • Reuters

«Мне не нравится Тимановская. Она ведёт себя высокомерно по отношению к команде и руководству. Я считаю, что с ней поступили правильно. Она много говорит, но нужно и отвечать за свои слова», — цитирует Недосекова «Прессбол».

По сообщению пресс-службы НОК, спортсменка была отстранена от участия в Играх в связи с «эмоционально-психическим состоянием». В свою очередь, Тимановская, ранее раскритиковавшая спортивное начальство после её внезапного назначения на эстафету, попросила помощи у МОК, заявив, что её насильно пытаются вывезти в Минск.

Ранее НОК Белоруссии выступил с заявлением относительно ситуации с легкоатлеткой Тимановской.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить