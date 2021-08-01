НОК Белоруссии выступил с заявлением относительно ситуации с легкоатлеткой Тимановской

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Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии выступил с официальным заявлением относительно прекращения участия на Олимпийских играх в Токио 24-летней легкоатлетки Кристины Тимановской.
НОК Белоруссии выступил с заявлением относительно ситуации с легкоатлеткой Тимановской
  • Reuters

«По заключению врачей в связи с эмоционально-психологическим состоянием легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом нашей национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на XXXII Олимпийских играх. Таким образом, отозвана заявка легкоатлетки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4 х 400 м», — гласит официальное заявление НОК Белоруссии.

Тимановская накануне заявила, что её пытаются силой увезти в Минск. Спортсменка обратилась в МОК, а также попросила убежища в Европе.

Ранее белорусская легкоатлетка заявила, что её пытаются насильно вывезти из Токио в Минск.

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