НОК Белоруссии выступил с заявлением относительно ситуации с легкоатлеткой Тимановской
- Reuters
«По заключению врачей в связи с эмоционально-психологическим состоянием легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом нашей национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на XXXII Олимпийских играх. Таким образом, отозвана заявка легкоатлетки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4 х 400 м», — гласит официальное заявление НОК Белоруссии.
Тимановская накануне заявила, что её пытаются силой увезти в Минск. Спортсменка обратилась в МОК, а также попросила убежища в Европе.
Ранее белорусская легкоатлетка заявила, что её пытаются насильно вывезти из Токио в Минск.