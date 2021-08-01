Белорусская легкоатлетка заявила, что её пытаются насильно вывезти из Токио в Минск

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Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, которая критически отзывалась о решениях руководства сборной Белоруссии, пытаются насильно вывезти в Минск с Олимпиады в Токио.
Белорусская легкоатлетка заявила, что её пытаются насильно вывезти из Токио в Минск
  • Reuters

«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление, меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, потому я прошу МОК вмешаться в это», — заявила спортсменка в видеообращении.

30 июля Тимановская записала видео, на котором жёстко раскритиковала руководство сборной Белоруссии за намерение поставить её в эстафету 4 х 400 м, хотя она специализируется на более коротких дистанциях.

Ранее сообщалось, что белорус Литвинович завоевал золото ОИ-2020 в прыжках на батуте.

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