Белорусская легкоатлетка заявила, что её пытаются насильно вывезти из Токио в Минск

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, которая критически отзывалась о решениях руководства сборной Белоруссии, пытаются насильно вывезти в Минск с Олимпиады в Токио.

«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление, меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, потому я прошу МОК вмешаться в это», — заявила спортсменка в видеообращении.

30 июля Тимановская записала видео, на котором жёстко раскритиковала руководство сборной Белоруссии за намерение поставить её в эстафету 4 х 400 м, хотя она специализируется на более коротких дистанциях.

Ранее сообщалось, что белорус Литвинович завоевал золото ОИ-2020 в прыжках на батуте.