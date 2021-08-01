«Беспокоюсь о своей безопасности»: что известно о ситуации с белорусской легкоатлеткой Тимановской
- Reuters
- © Issei Kato
О том, что легкоатлетку Кристину Тимановскую намерены насильно депортировать в Белоруссию, сообщил местный фонд спортивной солидарности. По данным организации, девушке экстренно приобрели билет на самолёт и попытались отвезти её с вещами в аэропорт.
В свою очередь, национальный олимпийский комитет сообщил, что отзывает спортсменку с забегов на 200 м и эстафеты 4 х 400 м в связи с её «эмоционально-психологическим состоянием».
На днях 24-летняя призёр Европейских игр и чемпионка Универсиады высказала недовольство тем, что ей на Олимпиаде придётся выступить в эстафете.
«Оказывается, наше руководство всё за нас решило. Но почему мы должны отвечать за эти косяки? Почему я должна эти проблемы решать? При этом я пишу начальнику команды, а он мне не отвечает», — сообщила спортсменка во время прямого эфира в своём Instagram.
Дело в том, что AIU, независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике, не допустил к Играм сразу двух легкоатлеток, Анну Михайлову и Кристину Мулярчик, которые должны были бежать в этой эстафете. Причина — недостаточное количество внесоревновательных допинг-проб. В результате «затыкать дыры» пришлось в том числе Тимановской, которая специализируется исключительно на спринтерских дистанциях.
Сама Кристина уже из аэропорта записала видеосообщение, которое было опубликовано на Telegram-канале фонда. В нём она попросила МОК вмешаться в происходящее и подтвердила, что её пытаются вывезти из страны насильно.
В Международном олимпийском комитете отреагировали моментально и взяли дело под свой контроль. В организации сообщили, что бегунья чувствует себя в безопасности и её повсюду сопровождает сотрудник оргкомитета Токио-2020.
Спортсменке удалось добиться своего. По информации СМИ, девушка не проходила регистрацию на рейс авиакомпании Turkish Airlines, следующий по маршруту Токио — Стамбул, и самолёт улетел без неё. По данным Tokyo Sports, Тимановская в ближайшее время якобы намерена обратиться к властям Австрии с просьбой о предоставлении убежища.
Позже белоруска в интервью порталу Tribuna более подробно рассказала о том, как и почему её попытались вывезти из Японии. По словам спортсменки, изначально она со своим тренером Юрием Моисевичем договорилась выйти на старт квалификации 200 м, а затем спокойно вернуться домой, но уже в воскресенье ситуация кардинально изменилась.
«После обеда ко мне в комнату пришёл Артур Шумак, представитель нашей национальной команды, и Моисевич. Они мне сообщили, что буквально через пару часов я должна быть в аэропорту. Мне нужно быстро собирать вещи и выезжать. Как сказал Моисевич, этот вопрос уже не на уровне федерации, не на уровне Министерства спорта, а уровнем выше. Что меня нужно ликвидировать с Олимпиады, вернуть домой, поскольку я мешаю сборной выступать. Меня нужно убрать, чтобы все успокоились и соревновались дальше», — объяснила легкоатлетка.
Также девушка призналась, что после всего произошедшего боится возвращаться на родину.
«Там меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не опасаюсь того, что меня уволят или выгонят из команды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И, думаю, на данный момент в Белоруссии для меня небезопасно», — добавила Тимановская.
Любопытно, что о произошедшем со спортсменкой высказалась также её мать Наталья Николаевна, которая подчеркнула, что дочь «не совершила никакого преступления», а потому ей не стоит бояться возвращаться домой.
В сборной страны попытка депортации Кристины также вызвала неоднозначную реакцию. Например, прыгун в высоту Максим Недосеков, который завоевал в Токио бронзу, поддержал решение НОК отстранить спортсменку.
«Мне не нравится этот человек. Она ведёт себя высокомерно по отношению к команде и руководству. Считаю, с ней поступили правильно. Она много говорит, но надо и отвечать за свои слова», — цитирует легкоатлета «Прессбол».
Сама Тимановская в Токио успела выступить только в квалификации на стометровке. В своём забеге она заняла четвёртое место с результатом 11,47 секунды и не попала в полуфинал. Главные же достижения Кристины в карьере пришлись на 2019-й. Тогда она взяла серебро домашних Европейских игр на 100 м и золото Универсиады на 200 м.