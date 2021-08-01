Травма Клишиной и недолёты Акименко и Иванюка: российские легкоатлеты неудачно начали выступление на Играх в Токио

Три российских легкоатлета завершили выступления на Олимпийских играх в Токио. Дарья Клишина не смогла пробиться в финал по прыжкам в длину, допустив два заступа в квалификации. На третью попытку она не смогла выйти из-за травмы и покинула арену на инвалидном кресле. Прыгуны в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк остались без медалей в своей дисциплине и заняли шестое и девятое места соответственно.

Драма Клишиной

На Олимпийских играх в Токио уже третий день проходят соревнования в одном из самых престижных видов спорта — лёгкой атлетике. На них выступает и сборная России, но в составе только десяти человек, которых разрешила заявить международная федерация. Это лучше, чем было на предыдущих состязаниях в Рио-де-Жанейро, когда на старт смогла выйти только прыгунья в длину Дарья Клишина, но вместе с тем пока ещё не та полноценная команда, которую в последний раз можно было видеть на Играх в Лондоне девять лет назад.

Клишина получила возможность выступить и на этот раз. Войти в команду ей помогли прыжки за семь метров, которые она совершала ещё в марте. С ними 30-летняя спортсменка занимает пятое место в мировом топ-листе. Если бы в финале Олимпиады Дарье удалось совершить хотя бы такую же попытку, то это была бы определённо заявка на медаль.

Однако планам Клишиной не суждено было сбыться. В воскресенье утром она приняла участие в квалификации, где традиционно даётся три попытки, чтобы отобраться в финал. Первые две не были засчитаны: россиянка совершала заступы, хотя прыгала далеко за 6,60 м. Именно столько необходимо было преодолеть для прохождения отбора.

Проблема в том, что во время второго прыжка Клишина потянула ногу и фактически лишила себя возможности выступать в полную силу. Она попыталась забыть о травме и разогналась во время третьего прыжка, но моментально сбросила скорость, поняв, насколько ей стало больно. Время на исполнение попытки шло, но Дарья уже не смотрела в сторону табло. Она покинула сектор и попросила помощи врачей. Волонтёры усадили легкоатлетку на инвалидное кресло и отвезли в медицинский центр при арене, где ей сделали перевязку.

Интересно, что даже отсутствие хотя бы одной зачтённой попытки не избавило Клишину от необходимости пройти допинг-тест. Сдать анализы пришлось прямо в медцентре, хотя она уже не могла передвигаться без костылей. Только после этого девушке разрешили вернуться в олимпийскую деревню. Врачи подозревают, что у Клишиной произошёл надрыв мышцы задней поверхности бедра — с этой травмой о финале можно было забыть в любом случае.

Как утверждает спортивный агент Андрей Митьков, у Клишиной отсутствовал медицинский допуск от Федерального медико-биологического агентства, который обычно оформляют все спортсмены перед важными соревнованиями. В своём Telegram-канале он отметил, что Клишина предоставляла только американские справки о своём здоровье. По его словам, в число участников от России её включили в нарушение принципов отбора.

Неудачи Акименко и Иванюка

Вслед за Клишиной из борьбы за медали выбыли ещё два российских легкоатлета. Прыгуны в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк ехали в Токио фаворитами в своей дисциплине. Вместе они выигрывали медали на чемпионате мира в 2019 году, пропустив на первое место только катарца Мутаза Эссу Баршима. Оба также показывали неплохие результаты в этом сезоне: Иванюк с прыжком на 2,37 м делил лидерство с белорусом Максимом Недосековым, а Акименко располагался на четвёртой строчке с попыткой на 2,33 м.

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Ещё в первый день легкоатлетических соревнований они преодолели квалификацию и в воскресенье стали двумя из чёртовой дюжины участников финала. Тревожный звоночек для обоих прозвенел на высоте 2,30 м, которую оба преодолели лишь со второй попытки. Это сразу выбросило их из первой шестёрки. Для Иванюка этот результат так и остался окончательным. Следующую планку, 2,33 м, он не преодолел.

Акименко её всё-таки взял, но снова не с первого раза. Соперники же при этом показывали феноменальные результаты. Вместе с Баршимом высоту 2,35 м с ходу преодолели итальянец Джанмарко Тамбери, австралиец Брэндон Старк и кореец У Сан Хёк. Для всех троих это было огромное достижение. Акименко пытался присоединиться к ним, но повторить то, что ему удавалось на чемпионате мира в Дохе, теперь не получалось. Оставшуюся попытку он перенёс на высоту 2,37 м и вновь остался без улучшения. При этом Недосекову провернуть такой же трюк удалось: с пятого места он буквально запрыгнул на третье. Акименко же закончил соревнования шестым.

Высоту 2,37 м преодолели с первой попытки также Тамбери и Баршим. Кроме них и Недосекова, больше никто планку не покорял. Итальянец и катарец поделили золотые медали — это произошло впервые в истории олимпийских прыжков в высоту. Баршим собрал полную коллекцию медалей и принёс своей стране первое золото в лёгкой атлетике. Недосеков же стал первым белорусским спортсменом, выигравшим медаль в этой дисциплине.

У сборной России осталось ещё семь шансов увезти из Токио награды. Следующим это попытается сделать метатель молота Валерий Пронкин, чей финал состоится 4 августа. На следующий день за медали поборются сразу три наших спортсмена — барьерист Сергей Шубенков, ходок Василий Мизинов и шестовичка Анжелика Сидорова.