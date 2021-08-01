Ласицкене, Шубенков и Шкуренёв прилетели в Токио для выступления на Олимпиаде
- РИА Новости
Об этом сообщил тренер Шубенкова Сергей Клевцов, слова которого передаёт ТАСС.
Он отметил, что перелёт прошёл нормально и теперь спортсменам предстоит пройти карантинные и пограничные процедуры, получить багаж, после чего они заселятся в Олимпийскую деревню.
Квалификационный турнир в женских прыжках в высоту состоится 5 августа, а финал — 7 августа. Бегуны на 110 м с барьерами 3 августа выступят в квалификации, а на 5 августа запланирован финал. Соревнования у десятиборцев пройдут 4—5 августа.
Ранее сообщалось, что у легкоатлетки Клишиной выявлено подозрение на надрыв задней поверхности бедра.