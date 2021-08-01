У легкоатлетки Клишиной подозрение на надрыв задней поверхности бедра

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Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко сообщила о результатах медицинского осмотра прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, получившей травму в квалификации Олимпийских игр в Токио.
У легкоатлетки Клишиной подозрение на надрыв задней поверхности бедра
  • Reuters

По словам Глущенко, которые передаёт ТАСС, у Клишиной подозрение на надрыв задней поверхности бедра.

Она отметила, что более точный диагноз станет известен после МРТ-исследования, которое будет проведено непосредственно в Олимпийской деревне.

«Дарья пока по-прежнему на костылях», — добавила Глущенко.

30-летняя Клишина из-за повреждения не смогла выполнить прыжок в третьей попытке квалификации. В первых же двух попытках спортсменка сделала заступ. Таким образом, она не смогла выйти в финал соревнований.

Ранее Борзаковский выразил надежду, что травма Клишиной окажется несерьёзной.

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