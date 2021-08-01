У легкоатлетки Клишиной подозрение на надрыв задней поверхности бедра
- Reuters
По словам Глущенко, которые передаёт ТАСС, у Клишиной подозрение на надрыв задней поверхности бедра.
Она отметила, что более точный диагноз станет известен после МРТ-исследования, которое будет проведено непосредственно в Олимпийской деревне.
«Дарья пока по-прежнему на костылях», — добавила Глущенко.
30-летняя Клишина из-за повреждения не смогла выполнить прыжок в третьей попытке квалификации. В первых же двух попытках спортсменка сделала заступ. Таким образом, она не смогла выйти в финал соревнований.
Ранее Борзаковский выразил надежду, что травма Клишиной окажется несерьёзной.