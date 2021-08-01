Борзаковский надеется, что травма Клишиной окажется несерьёзной

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Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал травму прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которую она получила во время выступления в квалификации на летних Олимпийских играх в Токио.
Борзаковский надеется, что травма Клишиной окажется несерьёзной
  • РИА Новости

«Я очень расстроен случившимся. Но это спорт, и от такого, к сожалению, никто не застрахован. Надеюсь, травма не столь серьёзная. Скорейшего выздоровления Дарье», — приводит слова Борзаковского ТАСС.

Клишина из-за повреждения не смогла выполнить прыжок в третьей попытке. В первых же двух попытках спортсменка сделала заступ. Таким образом, она не смогла пробиться в финал соревнований.

Ранее сообщалось, что Клишина сможет поехать в больницу только после проверки на допинг.

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