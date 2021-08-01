Получившая травму Клишина сможет поехать в больницу только после проверки на допинг

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Получившая травму в квалификации соревнований по прыжкам в длину на Олимпиаде в Токио россиянка Дарья Клишина сможет поехать в больницу только после проверки на допинг.

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Отмечается, что российской спортсменке сделали повязку на ногу в медцентре стадиона, а сотрудники медцентра выдали ей костыли, чтобы она самостоятельно смогла дойти до транспорта, который бы впоследствии отвез её в поликлинику олимпийской деревни.

«В медцентр к Дарье пришёл офицер допинг-контроля. Теперь она отправится в поликлинику только после сдачи пробы», — говорится в сообщении ВФЛА в Instagram.

Клишина из-за повреждения не смогла выполнить прыжок в третьей попытке. В первых же двух попытках она сделала заступ. Таким образом, она не смогла пробиться в финал соревнований.

Ранее в ВФЛА рассказали о состоянии получившей травму на ОИ Клишиной.

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