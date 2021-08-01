Получившая травму Клишина сможет поехать в больницу только после проверки на допинг
Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Отмечается, что российской спортсменке сделали повязку на ногу в медцентре стадиона, а сотрудники медцентра выдали ей костыли, чтобы она самостоятельно смогла дойти до транспорта, который бы впоследствии отвез её в поликлинику олимпийской деревни.
«В медцентр к Дарье пришёл офицер допинг-контроля. Теперь она отправится в поликлинику только после сдачи пробы», — говорится в сообщении ВФЛА в Instagram.
Клишина из-за повреждения не смогла выполнить прыжок в третьей попытке. В первых же двух попытках она сделала заступ. Таким образом, она не смогла пробиться в финал соревнований.
Ранее в ВФЛА рассказали о состоянии получившей травму на ОИ Клишиной.