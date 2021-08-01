Агент заявил, что легкоатлетка Клишина попала на ОИ без медицинского допуска от ФМБА

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Спортивный агент Андрей Митьков высказал мнение о ситуации с травмой прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которую она получила в квалификации Олимпийских игр в Токио.
Агент заявил, что легкоатлетка Клишина попала на ОИ без медицинского допуска от ФМБА
  • Reuters

«В истории с травмой Клишиной на олимпийском турнире по лёгкой атлетике и невыходом в финал хочу напомнить, что в число десяти российских участников Игр она была включена в нарушение принципов отбора — без медицинского допуска от ФМБА, на основании каких-то справок из США», — написал Митьков в своём Telegram-канале.

30-летняя Клишина из-за повреждения не смогла выполнить прыжок в третьей попытке квалификации. В первых же двух попытках спортсменка сделала заступ. Таким образом, она не смогла выйти в финал соревнований.

Ранее сообщалось, что у легкоатлетки Клишиной выявлено подозрение на надрыв задней поверхности бедра.

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