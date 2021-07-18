Десять шансов на медали: чего ждать от российских легкоатлетов на Олимпиаде в Токио

На грядущей летней Олимпиаде будут разыграны 48 комплектов наград в лёгкой атлетике. Десять допущенных на Игры российских атлетов выступят в девяти дисциплинах. В качестве действующих чемпионок мира в Токио выступят Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова, у которых появились крайне опасные соперницы. Лидером сезона в прыжках в высоту является Илья Иванюк, вместе с которым выступит Михаил Акименко. А Сергей Шубенков поборется за медаль в отсутствие двух конкурентов из Ямайки.

Мария Ласицкене

Перед олимпийским сезоном Мария Ласицкене могла считаться одним из самых надёжных фаворитов в лёгкой атлетике. Кроме неё никто из девушек не выигрывал три последних чемпионата мира в одной дисциплине. Да и мало кому из мужчин это удавалось — только польскому метателю молота Павелу Файдеку и американскому специалисту тройного прыжка Кристиану Тейлору, который не выступит в Токио из-за травмы.

Но свой статус российская прыгунья в высоту едва не растеряла. Сезон для неё начался с прыжков на 1,80 м и 1,88 м, с которыми невозможно претендовать даже на выход в финал Олимпиады. В конце мая Ласицкене получила травму, которая не позволила ей выступить на многих турнирах. В некоторых СМИ даже предполагали, что трёхкратная чемпионка мира вообще не попадёт в сборную.

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К счастью, чёрная полоса сменилась белой. Ласицкене восстановилась и на первом же турнире после травмы (в Москве 10 июля) улучшила свой результат до 1,95 м. Спустя четыре дня она выиграла соревнования в финском Йоэнсуу с высотой 2,00 м — покорить её этим летом смогли только пять спортсменок в мире. А накануне Мария одержала ещё одну победу, в своей лучшей попытке преодолев планку на 1,92 м.

С одной стороны, Ласицкене вернулась в гонку за единственным титулом, которого пока нет в её послужном списке. С другой, есть один момент, который не может не беспокоить российских болельщиков. Обычно перед большими турнирами Мария была главной претенденткой на победу просто потому, что мало кто из девушек был в принципе готов состязаться с ней на равных. Нередко она побеждала на классе, одним прыжком перечёркивая старания соперниц.

В этом же сезоне ситуация иная. У Ласицкене появилась достойная конкурентка в лице украинки Ярославы Магучих. За последний месяц она на четырёх турнирах покоряла двухметровый рубеж — никто из иностранок не делал этого с 2010 года. Магучих лидирует в этом сезоне с результатом 2,03 м, который сама Ласицкене не показывала на открытом воздухе с победного чемпионата мира в Дохе.

Остальные соперницы всё-таки не являются такими же опасными. В этом сезоне 2,02 м покоряла американка Вашти Каннингем, ставшая третьей на ЧМ-2019, но она показала этот результат ещё в мае, а на отборе в сборную выступила хуже. Не сказала ещё своего слова украинка Юлия Левченко, от которой в последние годы ждали соперничества с Ласицкене. Она пока с трудом набирает форму после коронавируса и имеет в активе лишь прыжок на 1,94 м.

Анжелика Сидорова

Кроме Ласицкене в статусе действующей чемпионки мира в Токио выступит прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Её претензии на медаль можно считать чуть более обоснованными. В этом сезоне она три раза покоряла весьма приличную высоту 4,80 м, а лучшим результатом стала попытка на 4,91 м. С ней Сидорова занимает второе место в мировом топ-листе.

На первом же расположилась Кэти Наджотте из США — настоящее открытие этого года. 30-летняя спортсменка, у которой за карьеру лучшим результатом на чемпионате мира было седьмое место, творит нечто невероятное в секторе для прыжков с шестом. Ей удалось выиграть шесть подряд турниров с результатом не ниже 4,80 м — в прошлом этого добивалась только Елена Исинбаева и действующая олимпийская чемпионка Катерина Стефаниди из Греции.

Если быть точнее, то Наджотте во время этой серии не опускалась ниже 4,84 м. Лучший же результат она показала на национальном отборе, покорив высоту 4,95 м. Именно эта высота принесла Сидоровой золото два года назад. Американке за это время удалось прибавить 13 см к личному рекорду, что не может не вызывать уважения.

При этом в женском шесте никуда не исчезли другие спортсменки, которые неизменно претендуют на медали. Весь сезон на виду были и британка Холли Брэдшоу, и американка Сэнди Моррис, и та же Стефаниди. Разочаровывает разве что шведка Ангелика Бегтссон. Некогда одна из самых перспективных шестовичек за два месяца до Олимпиады перестала сотрудничать со своим тренером, при котором её результаты опустились до совсем скромных 4,66 м.

Сергей Шубенков

Ещё месяц назад Сергей Шубенков не мог быть уверен в том, что выступит на Олимпиаде в своём фирменном беге на 110 метров с барьерами. Призёр четырёх последних чемпионатов мира ждал вердикта по своему допинговому разбирательству, которое длилось около полугода. В итоге 30-летнего атлета оправдали, и он смог войти в команду.

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В карьере Шубенкова уже были Игры 2012 года, на которых он ещё не входил в число фаворитов и был мало известен широкому кругу болельщиков. Соревнования в Токио подарят ему шанс выиграть первую для России медаль в барьерном спринте. При СССР олимпийскую бронзу выигрывали Анатолий Михайлов и Александр Пучков в далёких 1964 и 1980 годах.

Сезон у Шубенкова складывается не лучшим образом. Он успел всего один раз выступить за пределами России и пробежать за 13,19 с — этого хватило только для того, чтобы занять 13-е место в мировом рейтинге. Но за свою карьеру 30-летний легкоатлет успел приучить к тому, что ему нужно время для набора формы, и к главному старту сезона он обязательно успевает подойти в хороших кондициях.

К тому же титул олимпийского чемпиона не сможет защитить ямаец Омар Маклеод. Он неудачно выступил на национальном отборе и со своим рекордом сезона, составляющим 13,01 с, останется дома. Не примет участие и обладатель пятого времени в этом году Рашид Бродбелл, который перед ямайским отбором получил травму. Всё это должно облегчить Шубенкову борьбу за второе или третье место. На первое уж очень настойчиво претендует американец Грант Холлоуэй, который единственный в этом году выбегал из 13 секунд.

Илья Иванюк и Михаил Акименко

Единственная дисциплина, в которой российские олимпийцы лидируют в мировом сезоне, — мужские прыжки в высоту. Илья Иванюк ещё в мае покорил отметку 2,37 м, показав лучший результат с последнего чемпионата мира, на котором он стал бронзовым призёром. В начале июля на ту же высоту забрался белорус Максим Недосеков. Они оба опережают на сантиметр американца Джувона Харрисона — спортсмена, который в Токио выступит также в прыжках в длину.

При этом именно Иванюк вправе считаться настоящим лидером сезона. Недосеков больше ни разу не оказывался выше 2,30 м, а россиянин летом ещё на трёх турнирах показывал 2,33 м — с этим результатом огромная группа высотников делит четвёртое место в топ-листе. В соотношении «результат — стабильность» Иванюку в этом сезоне нет равных, что позволяет ему всерьёз рассчитывать на олимпийское золото.

Гроссмейстерскую высоту 2,33 м покорял также Михаил Акименко. Действующий вице-чемпион мира трижды оказывался на ней, причём в конце июня — начале июля. Ему пока не удавалось повторить личный рекорд, находящийся на два сантиметра выше, но тому есть объяснение — в этом году умер его тренер Евгений Загорулько. Спортсмен признавался, что теперь ему не хватает подсказок титулованного наставника.

Пока что в прыжках в высоту у мужчин складывается ситуация, при которой у россиян всё находится в их собственных руках. Нынешний сезон не показал, что кто-то может быть таким же недосягаемым, каким в последние годы был катарец Мутаз Эсса Баршим. К слову, победитель двух последних чемпионатов мира пока не прыгал выше 2,30 м и с таким результатом может запросто остаться без олимпийского финала.

Валерий Пронкин

Метатель молота Валерий Пронкин стал известен в 2017 году, когда неожиданно стал серебряным призёром чемпионата мира. Тогда в Лондоне он сумел в последней попытке обойти поляка Войцеха Новицки, опередив его всего на 13 см. Второе место для 23-летнего спортсмена было настоящим прорывом — к тому времени россияне восемь лет не выигрывали медалей в молоте.

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Однако в достойного соперника для Файдека Пронкин так и не превратился. Следующий год он пропустил из-за травмы стопы, после чего всего два раза покорял 79 м — для современного метания молота это минимум, с которым можно считаться элитным спортсменом в этой дисциплине. В этом сезоне Пронкин показал 79,06 м и расположился на девятом месте в мире.

Претендовать на медаль россиянину, всё ещё достаточно молодому для мужского молота, будет сложно. Однако нельзя не отметить, что в последние годы стало вовсе не обязательным метать снаряд даже за 79 метров, чтобы оказаться в тройке лучших. Это наглядно демонстрируют результаты последних Олимпийских игр и чемпионатов мира. Впрочем, в этом сезоне впервые за семь лет сразу четверо спортсменов имеют покорённый 80-метровый рубеж, так что в Токио всё-таки придётся ожидать очень высоких результатов, которых Пронкин пока не показывал.

Эльвира Хасанова

В женской ходьбе на 20 км Россию представит Эльвира Хасанова. Появление 21-летней спортсменки может показаться довольно неожиданным, ведь большими титулами она пока не обладает, а в мировом рейтинге сезона занимает восьмое место. Но на самом деле её присутствие в команде более чем оправдано. С учётом того, что на Олимпиаде не смогут выступить другие россиянки, а мощная китайская команда будет ограничена тремя спортсменками, Хасанова уже оказывается на четвёртой строчке в нынешнем году.

Но претендовать на медаль ей всё равно будет тяжело. После того, как российская женская ходьба канула в Лету, лидерство прочно удерживают китайские спортсменки. На последнем чемпионате мира им удалось занять весь пьедестал почёта — такого ещё ни разу не было ни на одном главном старте сезона.

При этом результаты они показывают невероятные. На последнем чемпионате Китая Ян Цзяюй сумела побить мировой рекорд, пройдя 20 км за 1:23:49. Лю Хун и Циян Шицзе от неё прилично отстали, но всё равно показали время почти на две минуты лучше, чем личный рекорд Хасановой. Если в распределение медалей не вмешается сильная жара, фактор которой никак нельзя исключать, то едва ли кому-то удастся вмешаться в спор китайских спортсменок.

Василий Мизинов

Зато в мужской ходьбе на 20 км у России есть человек, который умеет выступать в сложных климатических условиях. Два года назад Василий Мизинов стал серебряным призёром чемпионата мира в Дохе. При этом от японца Тосикадзу Яманиси он отстал на 15 секунд — при менее высоких температурах между ними могла бы быть борьба до последних метров.

В этом году бороться за медаль придётся не только с хозяевами Олимпиады, но и с теми же китайскими ходоками, которые умеют готовиться непосредственно к главному старту четырёхлетия. В нынешнем сезоне шестеро представителей Поднебесной проходили 20 км быстрее, чем Мизинов, и можно только порадоваться тому, что только трое из них получили места в своей сборной. На двух последних Олимпиадах китайцы оставили всего две медали спортсменам из других стран, причём золото оба раза забирали себе.

В пользу Мизинова говорит тот факт, что последние четыре года он показывал стабильные для ходока результаты, частенько выходя из 1:19. Китайцы же этим похвастаться не могут. Небольшие сомнения в том, что в Токио они непременно будут такими же быстрыми, вправе существовать. Если на первом за долгое время зарубежном старте они себя не проявят, то у Мизинова может получиться выиграть первую для России олимпийскую медаль в 20-километровке за 13 лет.

Илья Шкуренёв

Десятиборца Илью Шкуренёва можно назвать самым неудачливым представителем своей дисциплины. Дважды он занимал четвёртое место на чемпионатах мира (плюс ещё один раз в семиборье в закрытых помещениях) и не смог закончить соревнования в 2017 году из-за травмы, полученной в барьерном спринте. Ему принадлежит один из лучших личных рекордов среди активных спортсменов, но не всегда на главном старте года ему удаётся приблизиться к этому достижению.

Давать прогнозы в десятиборье крайне сложно. Представители самой сложной дисциплины лёгкой атлетики не всегда раскрывают свои карты в течение сезона. Шкуренёв имеет в активе выступление на 8300 баллов, с которыми он занимает 11-е место в мировом топ-листе. При этом он опережает и действующего чемпиона мира Никласа Кауля из Германии, и обладателя серебра Майцеля Уйбо из Эстонии.

Шкуренёв достаточно силён во всех дисциплинах, кроме метаний и бега на дистанции более 400 м. Его успех будет зависеть от того, получится ли побить личные рекорды хотя бы в одном из проблемных видов и не отвернётся ли удача в прыжках в высоту и с шестом, где права на ошибку не бывает. Бороться с канадцем Дамианом Уорнером, показавшим в этом году результат 8995 баллов, будет практически невозможно, но серебро или бронзу Шкуренёв уже давно заслужил и может наконец-то на них замахнуться.

Дарья Клишина

Женские прыжки в длину на Олимпиаде могут стать одним из самых захватывающих соревнований. Шестеро девушек в этом году разменивали семиметровый рубеж, а ещё шестеро не дотянули до него всего десять сантиметров. Отрадно, что в первую группу входит и россиянка Дарья Клишина. Ещё в марте она прыгнула на 7,01 м, а с попутным ветром была ещё на четыре сантиметра дальше. Фактически она повторила свой личный рекорд, который позволил десять лет назад ворваться в мировую элиту.

Правда, подтвердить мартовский результат Клишиной не удалось. После этого она выступала всего один раз и продемонстрировала более скромные 6,79 м. Впрочем, и другие конкурентки из мирового топ-листа свою лучшую форму показали весной, а неожиданный лидер сезона Эссе Бруме из Нигерии прыгала на 7,17 м в конце мая.

Традиционными фаворитками в женских прыжках в длину считаются американки. В их составе выступит четырёхкратная чемпионка мира Бритни Риз, которая постарается повторить успех немки Хайке Дрекслер и выиграть второе олимпийское золото. Её вечная соперница Тианна Бартолетта отбор не прошла, но её может успешно заменить Тара Дэйвис, имеющая в активе прыжок на 7,14 м. У действующей чемпионки мира Малайки Михамбо в июле была попытка на 7,02 м с попутным ветром, но если она повторит свой рекорд (7,30 м), то оставит далеко позади любых конкурентов.