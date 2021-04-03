«Всем казалось, что его мощи хватит на целый век»: скончался воспитавший четырёх олимпийских чемпионов тренер Загорулько

На 79-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР и России по лёгкой атлетике Евгений Загорулько. В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием, а месяц назад у специалиста диагностировали COVID-19. За свою карьеру Загорулько воспитал четырёх олимпийских чемпионов в прыжках в высоту, в том числе Анну Чичерову и Андрея Сильнова. Во Всероссийской федерации лёгкой атлетики назвали его смерть большой потерей для спорта.

В ночь на 3 апреля скончался заслуженный тренер СССР и России, один из самых титулованных специалистов по прыжкам в высоту Евгений Загорулько. Ему было 78 лет. Он умер в больнице, куда попал в тяжёлом состоянии с раком желудка и коронавирусной инфекцией. За свою тренерскую карьеру Загорулько воспитал четырёх олимпийских чемпионов и четырёх чемпионов мира. Кроме двоих взрослых детей, у него осталась четырёхлетняя дочь.

О серьёзных проблемах Загорулько со здоровьем стало известно накануне от его бывшего ученика, обладателя золота Игр-2008 Андрея Сильнова — он объявил сбор средств на лечение тренера.

«Ситуация, в которой оказался мой тренер и тренер многих чемпионов... Евгений Петрович Загорулько, очень сложная. Диагноз неутешительный: онкология плюс COVID-19. Сейчас он находится в больнице. Состояние очень тяжёлое. Если ему пойдут звонки — это будет создавать напряжённую, раздражающую для него ситуацию. Спасибо за понимание. Хочу обратиться к вам за поддержкой любой суммой. Его близким она сейчас будет очень необходима», — написал легкоатлет.

В разговоре с RT Сильнов рассказал, что у Загорулько уже давно было онкологическое заболевание, но пройти полный курс лечения мешали то проблемы с сердцем, то коронавирус. Из-за этого добиться улучшений в его состоянии не удалось.

«Проблема с онкологией возникла достаточно давно. Евгений Петрович намеревался лечь на операцию по поводу удаления опухоли, и даже нашлись деньги — их дал футбольный тренер Леонид Слуцкий. Но выяснилось, что сделать эту операцию не позволяет состояние сердца. Поэтому было начато лечение в кардиологической клинике, чтобы сначала привести в порядок общее состояние организма. Всё вроде бы шло нормально, а месяц назад у Загорулько диагностировали COVID-19, хотя, когда он лежал в больнице, все анализы были отрицательными. Одна из серьёзных проблем заключалась в том, что онкология продолжала развиваться, пошли метастазы, а найти онкологическую клинику, которая принимала бы пациентов с COVID-19, нам не сразу удалось. В итоге Евгения Петровича на скорой увезли в больницу, но добиться улучшения оказалось уже невозможно: в лёгких стала скапливаться жидкость, и с каждым днём состояние только усугублялось», — рассказал спортсмен.

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова отметила такие качества Загорулько, как доброта и профессионализм. По её словам, он был готов помочь любому спортсмену добиться результата.

«Это большая потеря как для российской лёгкой атлетики, так и для меня лично. Я была знакома с ним с 1983 года, он всегда помогал мне советом, к нему можно было обратиться по любому вопросу. У него никогда не было разделения на своих и чужих спортсменов, для него все были свои. Может быть, из-за этой своей доброты у него были в последнее время проблемы, — цитирует Привалову ТАСС. — Мы все его будем помнить. Он не успел передать весь свой опыт».

Загорулько начал тренерскую карьеру в 1967 году, а в 1983-м его воспитанники Геннадий Авдеенко и Тамара Быкова стали первыми чемпионами мира по прыжкам в высоту на турнире в Хельсинки. В 1988-м Авдеенко выиграл золото на Олимпийских играх, а Быкова заняла третье место.

В 2000-х ученики Загорулько одержали ещё три победы на Играх. В Сиднее этого добилась двукратная вице-чемпионка мира Елена Елесина, восемь лет спустя в Пекине — Андрей Сильнов, а в Лондоне — Анна Чичерова, за год до этого выигравшая первенство планеты. В 1999 году чемпионом мира стал также занимавшийся у Загорулько Вячеслав Воронин.

Последним известным учеником тренера стал Данил Лысенко, выигравший серебро на чемпионате мира 2017 года. С его же именем был связан допинговый скандал, который стоил Загорулько работы. В 2019-м он был признан соучастником громкого дела о подделке медицинской справки Лысенко и временно отстранён от тренерской деятельности. По мнению Чичеровой, этот случай мог подорвать здоровье специалиста.

«Мы не очень часто общались, но сейчас даже не хочется вспоминать какие-то шероховатости в отношениях — все обиды ушли на второй план. Евгений Петрович болел, хотя мало кто знал, что у него онкология, а когда заразился коронавирусом, всё закрутилось как-то очень быстро. Обострились абсолютно все болячки, все сопутствующие заболевания, хотя всем нам казалось, что мощи тренера хватит на целый век. В последнее время он был лишён возможности заниматься тренерской работой. Возможно, сказалось и это тоже», — сказала Чичерова RT.

Напомним, Загорулько обвиняли в том, что он обратился к главе Федерации лёгкой атлетики Московской области Артуру Карамяну с просьбой подделать справку, которая помогла бы избежать дисквалификации за три пропущенных допинг-теста, и доставил её спортсмену. Сам тренер утверждал, что эта идея принадлежала тогдашнему руководству ВФЛА. По словам бывшего главного тренера сборной России по лёгкой атлетике Валерия Куличенко, Загорулько с самого начала не хотел участвовать в сговоре и оказался подставлен другими его участниками.

«Как меня в своё время затравили, так и его. Юрий Борзаковский (главный тренер сборной России по лёгкой атлетике. — RT) его подставил, старший тренер Антон Назаров подставил, Елена Иконникова (бывший антидопинговый координатор ВФЛА. — RT), которая это дело вела, тоже подставила. Ничего ему не говорили, ни о каких собственных действиях не информировали. А он мне лично говорил, что нет ничего страшного в том, что Лысенко отстранят на год или два. Пусть тот отбывает дисквалификацию, а за оставшееся до Олимпийских игр время он всё равно успеет его подготовить. Его успокаивать стали, мол, справку сделаем, всё в порядке будет. Сделали... В поликлинике, которой нет, без какой бы то ни было записи в журналах. Сборище чёртовых дилетантов. Жалко Женьку до слёз. Жил бы и жил. В последнем нашем разговоре говорил: «Только бы дочку поднять, на ноги поставить — ей четыре годика всего». Я ему ещё сказал: «Не волнуйся, Жень, поживёшь», — рассказал Куличенко RT.