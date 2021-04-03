Чичерова — о смерти Загорулько: всё закрутилось как-то очень быстро

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова прокомментировала смерть своего наставника, заслуженного тренера России Евгения Загорулько.
Чичерова — о смерти Загорулько: всё закрутилось как-то очень быстро
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

«Мы не очень часто общались с тренером, но сейчас даже не хочется вспоминать какие-то шероховатости в отношениях — все обиды ушли на второй план. Евгений Петрович болел, хотя мало кто знал, что у него онкология, а когда заразился коронавирусом, всё закрутилось как-то очень быстро. Обострились абсолютно все болячки, все сопутствующие заболевания, хотя всем нам казалось, что мощи тренера хватит на целый век. В последнее время от был лишён возможности заниматься тренерской работой, возможно, сказалось и это тоже», — сказала Чичерова RT.

Загорулько ушёл из жизни в возрасте 78 лет. Под его руководством Чичерова одержала победу на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне, а также стала чемпионкой мира и Европы.

Ранее сообщалось, что скончался заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Загорулько.

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