Скончался заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Загорулько

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Заслуженный тренер СССР и России по лёгкой атлетике Евгений Загорулько ушёл из жизни в возрасте 78 лет.
Скончался заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Загорулько
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Об этом сообщила бывшая легкоатлетка Анна Чичерова. Заслуженный специалист скончался в ночь с 2 на 3 апреля.

2 апреля стало известно, что Загорулько находится в больнице с онкологическим заболеванием и коронавирусом.

В числе подопечных легендарного тренера — олимпийские чемпионы Геннадий Авдеенко, Елена Елесина и Анна Чичерова.

В 2002 году Загорулько был награждён орденом Дружбы, в 2010 — орденом Почёта. В 2013 году он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее сообщалось, что советский фигурист Войтюк скончался на 62-м году жизни.

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