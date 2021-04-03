Скончался заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Загорулько
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Об этом сообщила бывшая легкоатлетка Анна Чичерова. Заслуженный специалист скончался в ночь с 2 на 3 апреля.
2 апреля стало известно, что Загорулько находится в больнице с онкологическим заболеванием и коронавирусом.
В числе подопечных легендарного тренера — олимпийские чемпионы Геннадий Авдеенко, Елена Елесина и Анна Чичерова.
В 2002 году Загорулько был награждён орденом Дружбы, в 2010 — орденом Почёта. В 2013 году он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Ранее сообщалось, что советский фигурист Войтюк скончался на 62-м году жизни.