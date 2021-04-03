Советский фигурист Войтюк скончался на 62-м году жизни

Советский фигурист, постановщик, участник многих ледовых шоу Вячеслав Войтюк умер на 62-м году жизни.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), Войтюк умер 1 апреля в реанимационном отделении одной из московских клиник, куда был доставлен, заболев коронавирусной инфекцией.

После завершения карьеры Войтюк работал в Ледовом театре Татьяны Тарасовой. Затем начал заниматься организацией и постановкой программ, а также сам принимал участие в различных отечественных и зарубежных ледовых шоу. Он также был хореографом программ двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой.

Ранее сообщалось, что советский фигурист и тренер Москвин умер в возрасте 91 года.