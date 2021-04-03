Сильнов рассказал о причинах смерти заслуженного тренера России Загорулько

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов высказался о смерти заслуженного тренера СССР и России Евгения Загорулько.

«Тренер никогда не показывал на людях, как сильно он переживает из-за того, что лишён возможности работать, но это постоянно чувствовалось. Это стало лишь одним из множества факторов. Проблема с онкологией у него возникла достаточно давно, Евгений Петрович намеревался лечь на операцию по поводу удаления опухоли, даже нашлись деньги — их дал футбольный тренер Леонид Слуцкий. Но выяснилось, что сделать эту операцию не позволяет состояние сердца. Поэтому было начато лечение в кардиологической клинике, чтобы сначала привести в порядок общее состояние организма, а уже потом заниматься основной проблемой. Всё вроде бы шло нормально, но месяц назад у Загорулько диагностировали коронавирус, хотя, когда он лежал в больнице, все анализы были отрицательными. Одна из серьёзных проблем заключалась в том, что онкология продолжала развиваться, пошли метастазы, а найти онкологическую клинику, которая принимала бы пациентов с коронавирусом, нам не сразу удалось. В итоге Евгения Петровича на скорой увезли в больницу, но добиться улучшения оказалось уже невозможно: в лёгких стала скапливаться жидкость, и с каждым днём состояние только усугублялось. Похоронен Загорулько, скорее всего, будет на Звенигородском кладбище, где упокоена его родня», — сказал Сильнов в интервью RT.

Загорулько скончался в возрасте 78 лет. У него остались трое детей. Младшей дочери тренера сейчас четыре года.

Ранее Чичерова высказалась о смерти Загорулько.