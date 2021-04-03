ВФЛА выразила соболезнования в связи со смертью тренера Загорулько

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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала уход из жизни легендарного тренера Евгения Загорулько.
ВФЛА выразила соболезнования в связи со смертью тренера Загорулько
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

«Это большая потеря как для отечественной лёгкой атлетики, так и для меня лично. Я была знакома с ним с 1983 года. Он всегда помогал советом, к нему можно было обратиться по любому вопросу. У него никогда не было разделения на своих и чужих спортсменов. Для него все были свои. Может быть, из-за этой доброты у него были в последнее время проблемы. История с отстранением из-за дела Лысенко серьёзно подорвала состояние его здоровья. Человек был весь на нервах и жил надеждой, что всё как-то разрешится, но сердце не выдержало. Но мы все его будем помнить. Он не успел передать весь свой опыт», — цитирует Привалову ТАСС.

Евгений Загорулько был отстранён от работы согласно решению независимого следственного органа World Athletics в ноябре 2019 года из-за дела нарушившего антидопинговые правила Данилы Лысенко, тренером которого являлся 78-летний специалист. 

Ранее Сильнов рассказал о причинах смерти заслуженного тренера России Загорулько.

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