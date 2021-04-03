ВФЛА выразила соболезнования в связи со смертью тренера Загорулько

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала уход из жизни легендарного тренера Евгения Загорулько.

«Это большая потеря как для отечественной лёгкой атлетики, так и для меня лично. Я была знакома с ним с 1983 года. Он всегда помогал советом, к нему можно было обратиться по любому вопросу. У него никогда не было разделения на своих и чужих спортсменов. Для него все были свои. Может быть, из-за этой доброты у него были в последнее время проблемы. История с отстранением из-за дела Лысенко серьёзно подорвала состояние его здоровья. Человек был весь на нервах и жил надеждой, что всё как-то разрешится, но сердце не выдержало. Но мы все его будем помнить. Он не успел передать весь свой опыт», — цитирует Привалову ТАСС.

Евгений Загорулько был отстранён от работы согласно решению независимого следственного органа World Athletics в ноябре 2019 года из-за дела нарушившего антидопинговые правила Данилы Лысенко, тренером которого являлся 78-летний специалист.

Ранее Сильнов рассказал о причинах смерти заслуженного тренера России Загорулько.