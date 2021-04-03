Тренер по лёгкой атлетике Куличенко выразил сожаление по поводу смерти Загорулько

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Советский и российский тренер по лёгкой атлетике Валерий Куличенко прокомментировал новость о смерти известного специалиста по прыжкам в высоту Евгения Загорулько.
Тренер по лёгкой атлетике Куличенко выразил сожаление по поводу смерти Загорулько
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

«Жалко Женьку до слёз. Жил бы и жил. В последнем нашем разговоре он говорил: «Только бы дочку поднять, на ноги поставить — ей три годика всего». Я ему сказал: «Не волнуйся, Жень, поживёшь…» А оно вон как всё получилось… И быстро как. Коронавирус не могли вылечить, а потом ещё и выяснилось, что у него рак желудка», — сказал Куличенко RT.

Загорулько скончался в возрасте 78 лет. За годы своей деятельности он подготовил олимпийских чемпионов Геннадия Авдеенко, Елену Елесину и Анну Чичерову.

Ранее ВФЛА выразила соболезнования в связи со смертью тренера Загорулько.

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