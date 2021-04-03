Исинбаева — о смерти тренера Загорулько: жизнь беспощадна
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«Соболезную всем родным и близким. Никто не застрахован, к сожалению. Призываю всех беречь своё здоровье и здоровье окружающих. Искренние соболезнования всем его родным и спортсменам. Жизнь беспощадна», — заявила Исинбаева ТАСС.
Загорулько скончался на 78-м году жизни. Он был доставлен в больницу с коронавирусом. Также у известного тренера было онкологическое заболевание.
Ранее ВФЛА выразила соболезнования в связи со смертью тренера Загорулько.