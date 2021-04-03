Исинбаева — о смерти тренера Загорулько: жизнь беспощадна

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева выразила свои соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России по лёгкой атлетике Евгения Загорулько.

«Соболезную всем родным и близким. Никто не застрахован, к сожалению. Призываю всех беречь своё здоровье и здоровье окружающих. Искренние соболезнования всем его родным и спортсменам. Жизнь беспощадна», — заявила Исинбаева ТАСС.

Загорулько скончался на 78-м году жизни. Он был доставлен в больницу с коронавирусом. Также у известного тренера было онкологическое заболевание.

Ранее ВФЛА выразила соболезнования в связи со смертью тренера Загорулько.