Исинбаева — о смерти тренера Загорулько: жизнь беспощадна

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева выразила свои соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России по лёгкой атлетике Евгения Загорулько.
Исинбаева — о смерти тренера Загорулько: жизнь беспощадна
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

«Соболезную всем родным и близким. Никто не застрахован, к сожалению. Призываю всех беречь своё здоровье и здоровье окружающих. Искренние соболезнования всем его родным и спортсменам. Жизнь беспощадна», — заявила Исинбаева ТАСС.

Загорулько скончался на 78-м году жизни. Он был доставлен в больницу с коронавирусом. Также у известного тренера было онкологическое заболевание.

Ранее ВФЛА выразила соболезнования в связи со смертью тренера Загорулько.

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