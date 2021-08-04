Волейболист Михайлов объяснил, почему России было сложно в четвертьфинале с Канадой

Игрок сборной России Максим Михайлов прокомментировал победу над национальной командой Канады в матче 1/4 финала мужского турнира по волейболу на летних Олимпийских играх в Токио.

«Россия вела в счёте по ходу всех партий по три-четыре очка. Да, мы сделали достаточно своих невынужденных ошибок. За счёт этого Канада нас догоняла», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

По мнению игрока, сборной России нельзя допускать такие неровности в игре.

«Это четвертьфинал — конечно, тут будут нервы. Но кто окажется более мастеровитым и устойчивым по психологии в таком матче, тот и победит. Просто нам чуть больше везло в такие ключевые моменты», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Ариаке Арена» в Токио и завершилась со счётом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22).

Таким образом, российские волейболисты вышли в полуфинал олимпийского турнира, где встретятся с победителем игры между командами Бразилии и Японии.

Полуфинальные матчи состоятся 5 августа.

Ранее волейболист Кобзарь отреагировал на выход в полуфинал ОИ.