Волейболист Кобзарь отреагировал на выход в полуфинал ОИ

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Игрок сборной России Игорь Кобзарь прокомментировал победу над национальной командой Канады в матче 1/4 финала мужского турнира по волейболу на летних Олимпийских играх в Токио.

«Если говорить о качестве волейбола, то с Канадой сыграли грязновато. В концовках сетов позволяли канадцам завязывать борьбу. Нам есть над чем поработать перед полуфиналом», — цитирует Кобзаря пресс-служба Олимпийского комитета России.

Встреча проходила на стадионе «Ариаке Арена» в Токио и завершилась со счётом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22).

Таким образом, российские волейболисты вышли в полуфинал олимпийского турнира, где встретятся с победителем игры между командами Бразилии и Японии.

Полуфинальные матчи состоятся 5 августа.

Ранее Поздняков назвал заслуженной победу российских волейболистов в четвертьфинале ОИ.

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