Киборги Данченко: как синхронистки Колесниченко и Ромашина выиграли золото Олимпиады в дуэтах

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали олимпийскими чемпионками в соревновании дуэтов. Для уроженки Гатчины эта золотая медаль стала второй в карьере, а москвичка поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в шестой раз, став самой титулованной спортсменкой в истории своего вида спорта. Как подопечные Татьяны Данченко в очередной раз оставили всех конкуренток позади — в материале RT.

Произносить слово «конкуренция» применительно к российским мастерам артистического плавания (именно такое название этого вида спорта считается официальным) вот уже третий десяток лет становится просто неприлично. С точки зрения соревновательной терминологии здесь уместно лишь одно определение: тотальное превосходство. Просто вряд ли будет правильно говорить лишь о спорте — всегда найдутся люди, которые зададут вопрос: в чём смысл борьбы, когда соперничество отсутствует в принципе? Когда нет ни интриги, ни намёка на неё — даже к букмекерам накануне финала не пойти.

О чём тогда вести речь? Возможно, о том, что за годы своей работы с дуэтами российский тренер Татьяна Данченко сумела довести до абсолютного совершенства процесс обучения человека управлять своим телом в воде. Просто эта внутренняя кухня синхронного плавания, как правило, всегда остаётся за кадром.

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Сам по себе вид спорта крайне сложен с точки зрения координационной работы. Когда половина тела находится под водой, а половина над поверхностью, организм подвергается непредсказуемым нагрузкам — становится уязвимым позвоночник. Управление собственным телом ложится преимущественно на руки, и эти руки должны быть невероятно сильными, но при этом женственными и мягкими. Задачка.

Про российских синхронисток любят говорить, что они едва ли не ночуют в бассейне, но тому тоже есть объяснение: работа на суше делает мышцы «тяжёлыми». Соответственно, добиться многих желаемых качеств можно только в воде. И это сотни, а то и тысячи часов работы.

Методики Данченко можно давно считать авторскими. Когда у тренера стали олимпийскими чемпионками Афин и продолжили подготовку к Играм в Пекине Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова, они внезапно столкнулись с колоссальной проблемой: от постоянно растущих нагрузок начали болеть и воспаляться плечевые суставы, причём так сильно, что одно время Ася и Настя на суше не могли даже поднять руки.

Данченко тогда разработала для учениц целую систему специальных упражнений — вне своих стандартных тренировок они плавали в специальных тормозящих поясах, работали с резиной. Данченко же следила за тем, чтобы спортсменки не забывали в процессе тренировки пить много воды — чтобы не густела кровь, а в суставах не ослабевало капиллярное кровообращение.

Однажды в разговоре с тренером я пошутила, что если к четверым синхронисткам, занимавшим на момент нашего разговора руководящие посты в российском Олимпийском комитете, добавить ещё четверых, ОКР сможет выступать в синхронном плавании на Олимпийских играх отдельным государством. Татьяна тогда отреагировала не моргнув глазом.

«Считаю, что такая статистика — большой комплимент нашему виду спорта. На самом деле не удивлена: синхронное плавание очень сильно развивает мозг и учит быстро соображать. И требует от спортсмена прежде всего именно этих качеств. Соответственно, в лидеры выбиваются, как правило, те, у кого от природы с головой всё в порядке. Для того чтобы абсолютно безошибочно работать на большой скорости, нужно иметь поистине феноменальную способность концентрироваться. Ведь обрабатывать во время выступления приходится огромное количество информации. Как внутренней, так и внешней», — объяснила Данченко.

Наиболее интересные исследования применительно к подопечным Данченко накануне Игр в Токио (ещё до пандемии) провели японцы. Пригласили двух Светлан — Ромашину и Колесниченко — на съёмки очень популярной в стране телевизионной передачи «Тело как чудо». Сделали энцефалограмму головного мозга, МРТ, провели множество тестов, один из которых показал очень мощный выброс зеркальных нейронов. Между девочками ставили непрозрачную стенку, задавали каждой из спортсменок определённый ритм, и они начинали синхронизироваться, не видя друг друга.

Кроме всего прочего, спортсменок обследовал в Токио учёный-океанолог. И оказалось, что некоторые внутренние органы российских девчонок начали видоизменяться. Например, увеличилась селезёнка, которая отвечает за гипоксию и всегда увеличена у морских котиков и дельфинов.

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Какой ценой даются столь лёгкие, если смотреть со стороны, победы, иногда можно понять, отслеживая посты тренера в Facebook. Там никогда не встречались жалобы или сетования на какие-то внешние факторы: перенос Игр, пандемию, карантинные меры или неудобную логистику. Всё легко, всё с юмором, и даже в среду за считаные минуты до старта в сеть был выложен ролик, где Данченко заканчивает укладку Ромашиной, комментируя вслух процесс: «Сейчас мы её как следует зажелатиним, сделаем пучок, потом ещё раз зажелатиним и уже потом приколем корону».

Две с небольшим недели назад тренер в той же шутливой манере написала: «Всего 19 дней до расслабона. Сегодня тренировались в Улан-Удэ. Полёт нормальный».

Они действительно все втроём считали дни. Весь тот год, что длилась почти полная изоляция на подмосковном «Озере Круглом», потом в точно такой же изоляции в закрытом для посторонних бассейне в Улан-Удэ. А потом было уже подзабытое предварительное выступление, где Ромашиной и Колесниченко пришлось начинать программу заново: на старте им запустили чужую музыку.

Впрочем, если бы эта «мелочь» выбила российских чемпионок из колеи, они бы не были теми, кем являются сейчас в мире синхронного плавания. Сама Данченко любит шутливо величать своих девчонок киборгами — симбиозом человеческого и электронного разума и мощью машины. А ведь всего восемь лет назад на чемпионате мира в Барселоне Света Колесниченко впервые выступала в дуэте с Ромашиной и внезапно «отключилась».

«Она была ватная с середины программы. Для судей девчонки вполне держали синхрон, но я чётко видела эту ватность. Стояла и молилась, чтобы Светка выдержала. Она потом призналась, что вообще не помнила, как заканчивала последнюю треть программы. То есть реально всё делала без сознания, на автопилоте. Зато сейчас Света — одна из самых надёжных и техничных спортсменок в сборной, а в дуэте способна соответствовать партнёрше любого уровня», — говорила о своей спортсменке Данченко.

Сразу после выступления Светлана Ромашина подтвердила: она завершает свою феноменальную карьеру сразу после Игр. Ну а в Токио мир лишний раз убедился в том, что две российские девушки действительно могут всё. И им не было никакой нужды оглядываться назад, где Китай, Украина и Япония отчаянно пытались делить две вакантные ступени олимпийского пьедестала. Киборгам вообще несвойственно оглядываться...