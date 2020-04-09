Тиманина: синхронное плавание на уровне сборной — огромный стресс

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Бывшая российская синхронистка, олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина рассказала, что испытывала во время тренировок в национальной команде.
Тиманина: синхронное плавание на уровне сборной — огромный стресс
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«Синхронное плавание на уровне сборной команды — огромный стресс и сумасшедшая нагрузка, потому что позади каждой сборницы стоит десяток девочек, претендующих на это самое место. Каждый день хочется всё бросить, и это тоже нормально, потому что у нас действительно очень сложные тренировки, одни из сложнейших в мире. Кто ещё тренируется по 10—12 часов в день?» — рассказала Тиманина RT.

Ранее спортсменка призналась, что тренер Татьяна Покровская оставила в её жизни самое яркое впечатление.

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