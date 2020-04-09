Синхронистка Тиманина: Покровская оставила самое яркое впечатление в жизни

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина рассказала, какое влияние на неё оказала тренер сборной России Татьяна Покровская.

«Я очень долго завоёвывала её уважение. Наверное, Татьяна Николаевна оставила в моей жизни самое яркое впечатление как личность. Она очень сильная, очень интересная. Если абстрагироваться от спорта, я ей действительно восхищаюсь», — рассказала Тиманина в беседе с RT.

Бывшая спортсменка призналась, что смогла заслужить доверие тренера благодаря усердной работе на тренировках.

«Не было никаких проблем с дисциплиной, с послушанием. Мы готовы были терпеть что угодно. Думаю, Покровская потому и поверила, что мы сможем соответствовать её требованиям. Я вообще считаю, что она гений. Татьяна Николаевна — именно тот человек, с которым я с удовольствием общалась бы всю свою жизнь, правда. Мне, как женщине, она очень импонирует», — добавила Тиманина.

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