Мастер камбэков: борец Угуев вышел в финал Олимпиады, Сурков и Овчарова остались без бронзы

Российский борец вольного стиля Заур Угуев вышел в финал Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 кг. По ходу турнира спортсмен несколько раз оказывался на грани поражения, но вырывал победу на последних секундах. В свою очередь, шанс побороться за бронзу себе обеспечил Артур Найфонов в категории до 86 кг, а Артём Сурков и Любовь Овчарова потерпели поражения в решающих схватках утешительных турниров и остались без наград.

12-й соревновательный день Олимпиады в Токио получился крайне насыщенным для российских борцов — причём как греко-римского, так и вольного стилей. Всего на ковёр выходили пятеро отечественных спортсменов. Выступавшие накануне Артём Сурков и Любовь Овчарова получили шанс побороться за бронзу, несмотря на поражение на ранних стадиях турнира будущим финалистам. Правда, прежде чем сразиться непосредственно за медали, им было необходимо преодолеть первый раунд утешительного турнира, с чем оба справились.

Однако если Артём легко разобрался с датчанином Фредриком Холмквистом Бьеррехусом (7:0), то его соотечественнице пришлось сложнее. Ей противостояла опытная Хенна Йоханссон, имеющая в послужном списке две бронзы чемпионатов мира и победу на первенстве Европы 2012 года. И шведка продемонстрировала, что и сейчас остаётся опасной соперницей. Любовь здорово провела большую часть поединка и несколько раз отправляла соперницу на настил, благодаря чему повела 8:3. Но за последнюю минуту пропустила две атаки и чуть было не растеряла всё преимущество, выиграв с разницей в один балл.

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Однако в решающий момент россияне не смогли взять верх и остались без наград. Сурков на равных сражался с четырёхкратным чемпионом Африки Мохамедом Ибрагимом Эль-Сайедом и по истечении шести минут имел с ним равное число очков. Проблема в том, что свой балл египтянин набрал позже, что в борьбе является важнейшим фактором. У россиянина была достаточно шансов, чтобы склонить чашу весов в свою сторону, но провести накат не получилось. Соперник отзащищался и сохранил победный счёт.

Овчарова же и вовсе оказалась не готова к встрече с титулованный болгаркой Тайбе Юсейн. Чемпионка мира и Европы и сходу провела тейкдаун, после чего исполняла один накат за другим. Таким образом, всего за 56 секунд ей удалось набрать десять безответных очков и завоевать бронзовую медаль.

В этот же день свой путь к медалям начали сразу трое представителей вольного стиля. Первым из них в борьбу вступил трёхкратный чемпион Европы в весовой категории до 86 килограммов Артур Найфонов, буквально катком проехавшийся по своим первым двум оппонентам. И если у словака Бориса Макоева он выиграл пусть и всухую, но некрупно — 6:0, то турку Осману Гочену учинил форменный разгром. Уже после первого отрезка он вёл с разницей в семь баллов, чему поспособствовали четыре удачных прохода в ноги. Оппонент смог лишь раз занять позицию, благодаря чему размочил счёт. На этом россиянин не остановился и впоследствии заработал ещё четыре очка, окончательно деморализовав визави — 12:1.

В отличие от Найфонова, путь Завура Угуева в полуфинал получился значительно более тернистым. Двукратный чемпион мира в дивизионе до 57 килограммов неожиданно столкнулся с серьёзным сопротивлением уже в 1/8 финала, где превзошёл оппонента лишь на один балл. Томас Патрик Гилман отчаянно сражался, а после первого периода и вовсе мог вести в счёте, если бы не получил штраф за пассивность. Во втором россиянин быстро организовал перевод в партер и повёл, но затем позволил сначала вытолкать себя за пределы ковра, а потом и вовсе провести тейкдаун. Уроженец Хасавюрта оказался на грани поражения, но чудесным образом выпутался из захвата и сам уложил американца на канвас, заработав победные два очка — 5:4.

В четвертьфинале россиянину пришлось ещё сложнее. По ходу схватки он дважды переводил узбека Гуломжона Абдуллаева в партер и обеспечивал себе преимущество в счёте, но оба раза его упускал. Сначала Угуев получил штраф за пассивное ведение боя, а затем трижды не смог удержаться в пределах ковра. А за 20 секунд до окончания второй трёхминутки оказался на грани поражения, позволив стянуть себя на канвас. Положение было критическим, но молниеносный проход в ноги с зацепом помогли россиянину восстановить паритет и добыть путёвку в полуфинал за счёт последнего результативного действия — 6:6.

Почин Угуева не смогла поддержать Валерия Коблова, выступающая в аналогичном весе. Серебряная медалистка Игр в Рио-де-Жанейро уверенно преодолела первый раунд, без особых проблем справившись с мексиканкой Алмой Джейн Валенсией Эското, но неожиданно оступилась в поединке с белоруской Ириной Курочкиной.

За 70 секунд до конца россиянка вела 3:1, не позволив сопернице провести ни одного технического действия. А набранный последней балл стал результатом штрафа за пассивность. Но за оставшееся время Курочкина набрала пять очков подряд и вырвала победу. Ирина исполнила один перевод, дважды вытолкнула Валерию за пределы круга, а ещё один балл вновь был начислен за нарушение правил.

Таким образом, надежды на золото оставались лишь у уверенно преодолевшего два первых этапа Найфонова и лишь чудом добравшегося до полуфинала Угуева. И тем примечательнее, что в борьбе за медали всё перевернулось с ног на голову. Обоим достались соперники из Ирана, но если Артур сокрушительно проиграл действующему чемпиону мира Хассану Яздани, то Завур легко разобрался с триумфатором первенства Азии Резой Атри.

Найфонов уступал с минимальной разницей уже после первого периода, а во втором не смог ничего противопоставить визави. Сначала он отдал ногу и позволил Яздани перевести себя на канвас, а в концовке, попытавшись отыграться, позволил визави исполнить амплитудный бросок, оценённый в четыре балла (1:7).

Для Угуева всё также началось довольно неудачно. В середине первой трёхминутки он отдал ногу и спустя несколько секунд распластался на полу, но сумел выровнять положение. В концовке отрезка он здорово защитился от попытки прохода соперника и сам пробрался за спину, после чего стянуть того на настил оставалось делом техники. Остаток боя проходил под диктовку россиянина. Он ещё дважды перевёл Атри на землю, один раз выжал его за пределы круга, а дополнительный балл получил за неудачный попытку «челленджа» со стороны иранца. Тот пытался оспорить решающий тейкдаун в исполнении Завура, но зря — 8:3.