Борец Угуев вышел в финал Олимпиады в весе до 57 кг
Россиянин Заур Угуев одержал победу над иранце Резой Атри в схватке 1/2 финала олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.
- Reuters
Поединок завершился со счётом 8:3 в пользу российского спортсмена.
В финале соперником Угуева станет представитель Индии Рави Кумар Дахия.
Ранее сообщалось, что у борцов, прилетевших в Токио с каратисткой Чернышёвой, не выявили коронавирус.
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