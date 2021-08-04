Борец Угуев вышел в финал Олимпиады в весе до 57 кг

Россиянин Заур Угуев одержал победу над иранце Резой Атри в схватке 1/2 финала олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

Reuters

Поединок завершился со счётом 8:3 в пользу российского спортсмена. В финале соперником Угуева станет представитель Индии Рави Кумар Дахия. Ранее сообщалось, что у борцов, прилетевших в Токио с каратисткой Чернышёвой, не выявили коронавирус.