Тренер: у борцов, прилетевших в Токио с Чернышёвой, не выявили коронавирус

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев сообщил, что у его подопечных, прилетевших на летние Олимпийские игры в Токио с заразившейся коронавирусом каратисткой Анной Чернышёвой, не было выявлено заболевания.

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