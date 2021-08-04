Тренер: у борцов, прилетевших в Токио с Чернышёвой, не выявили коронавирус
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев сообщил, что у его подопечных, прилетевших на летние Олимпийские игры в Токио с заразившейся коронавирусом каратисткой Анной Чернышёвой, не было выявлено заболевания.
- © РИА Новости / Владимир Баранов
По словам Тедеева, которые передаёт ТАСС, все тесты членов сборной — отрицательные.
Ранее сообщалось, что заболевшая коронавирусом каратистка Чернышёва рассказала о своём самочувствии.
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