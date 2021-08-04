Заболевшая коронавирусом каратистка Чернышева рассказала о своём самочувствии

Российская каратистка Анна Чернышева, получившая положительный результат теста на коронавирусную инфекцию на летних Олимпийских играх в Токио, рассказала о своём самочувствии.

«Я не выступлю на Играх. Пришли положительные тесты. Что тут скажешь? Не знаю, как это можно прокомментировать. Чувствую себя нормально, температуры нет», — приводит слова Чернышевой ТАСС.

19-летняя Чернышева была единственной российской каратисткой на Играх в Токио.

В послужном списке спортсменки золото чемпионата Европы 2021 года и серебро юношеской Олимпиады-2018.

Ранее сообщалось, что каратистка Чернышева пропустит ОИ в Токио из-за коронавируса.