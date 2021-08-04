Заболевшая коронавирусом каратистка Чернышева рассказала о своём самочувствии
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«Я не выступлю на Играх. Пришли положительные тесты. Что тут скажешь? Не знаю, как это можно прокомментировать. Чувствую себя нормально, температуры нет», — приводит слова Чернышевой ТАСС.
19-летняя Чернышева была единственной российской каратисткой на Играх в Токио.
В послужном списке спортсменки золото чемпионата Европы 2021 года и серебро юношеской Олимпиады-2018.
Ранее сообщалось, что каратистка Чернышева пропустит ОИ в Токио из-за коронавируса.